System of a Down en Estadio GNP: setlist, cómo llegar y todo sobre sus conciertos

System of a Down sin duda es una de las bandas de metal que ya se convirtieron en todo un clásico y es imposible que casi nadie los conozca. Y hay buenas noticias para todos sus fans, que seguramente ya saben, la agrupación estará dentro de poco en México.

Si eres seguidor de System of a Down y acudirás a los conciertos que darán en México, aquí te contamos todos los detalles que debes saber de sus shows en la CDMX.

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¿Cuándo y dónde se presentará AC/DC en CDMX?

La banda regresará a México para ofrecer no uno, sino dos conciertos en el Estadio GNP, recinto en el que se realizarán sus shows.

Los conciertos de System of a Down en México se realizarán los días 27 y 28 de mayo, se espera que comiencen a las 9:00 PM.

Si aún no tienes boletos, estás a tiempo de conseguir el tuyo, aunque ya queda pocos disponibles en Ticketmaster.

¿Cómo llegar al Estadio GNP?

Si planeas ir a los conciertos hay dos maneras de llegar. Una es por transporte público, la más fácil y directa es por el metro. Para llegar al recinto deberás tomar la línea 9 y bajarte en la estación Ciudad Deportiva.

Si llegarás en coche y te preocupa dónde dejarlo afuera, dentro de las instalaciones del Estadio GNP hay varios estacionamientos los cuales se encuentran en las puertas 7, 8, 9 y 15.

También se habilita el estacionamiento del Palacio de los Deportes, recuerda llegar temprano porque tienen cupo limitado.

Probable setlist de System of a Down en CDMX

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que System of a Down interprete en sus conciertos.

Suite-Pee

Chic 'N' Stu

Prison Song

Aerials

Soldier Side - Intro

B.Y.O.B.

Genocidal Humanoidz

Know

Radio/Video

Hypnotize

ATWA

Needles

Bounce

Suggestions

P.L.U.C.K.

Psycho

Chop Suey!

Lonely Day

Lost in Hollywood

Streamline

Arto

Holy Mountains

I-E-A-I-A-I-O

Toxicity

Sugar