System of a Down en Estadio GNP: setlist, cómo llegar y todo sobre sus conciertos
La banda de metal llegará a México para ofrecer dos conciertos en el Estadio GNP. Aquí te contamos todos los detalles.
System of a Down sin duda es una de las bandas de metal que ya se convirtieron en todo un clásico y es imposible que casi nadie los conozca. Y hay buenas noticias para todos sus fans, que seguramente ya saben, la agrupación estará dentro de poco en México.
Si eres seguidor de System of a Down y acudirás a los conciertos que darán en México, aquí te contamos todos los detalles que debes saber de sus shows en la CDMX.
¿Cuándo y dónde se presentará AC/DC en CDMX?
La banda regresará a México para ofrecer no uno, sino dos conciertos en el Estadio GNP, recinto en el que se realizarán sus shows.
Los conciertos de System of a Down en México se realizarán los días 27 y 28 de mayo, se espera que comiencen a las 9:00 PM.
Si aún no tienes boletos, estás a tiempo de conseguir el tuyo, aunque ya queda pocos disponibles en Ticketmaster.
¿Cómo llegar al Estadio GNP?
Si planeas ir a los conciertos hay dos maneras de llegar. Una es por transporte público, la más fácil y directa es por el metro. Para llegar al recinto deberás tomar la línea 9 y bajarte en la estación Ciudad Deportiva.
Si llegarás en coche y te preocupa dónde dejarlo afuera, dentro de las instalaciones del Estadio GNP hay varios estacionamientos los cuales se encuentran en las puertas 7, 8, 9 y 15.
También se habilita el estacionamiento del Palacio de los Deportes, recuerda llegar temprano porque tienen cupo limitado.
Probable setlist de System of a Down en CDMX
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que System of a Down interprete en sus conciertos.
Suite-Pee
Chic 'N' Stu
Prison Song
Aerials
Soldier Side - Intro
B.Y.O.B.
Genocidal Humanoidz
Know
Radio/Video
Hypnotize
ATWA
Needles
Bounce
Suggestions
P.L.U.C.K.
Psycho
Chop Suey!
Lonely Day
Lost in Hollywood
Streamline
Arto
Holy Mountains
I-E-A-I-A-I-O
Toxicity
Sugar