Noche histórica para el drag mexicano con Ocrilú y Kabah

Previo al arranque de las actividades del Mes del Orgullo, el drag mexicano vivió una noche histórica con Ocrilú y Kabah, en un espectáculo producido por Suistime y Hugo Mejuto, que convirtió a la Arena Ciudad de México en un universo de fantasía, música, color, diversidad y alto impacto visual.

La noche comenzó con la participación de una “Madonna” draga como telonera, quien interpretó “Like a Prayer”. Después, previo a que arrancara el concierto, dirigió unas palabras de bienvenida al público.

La apertura formal llegó con la canción “Ocrilú”, tema originalmente interpretado por Rocío Banquells, ahora llevado al escenario por Kabah junto a las 10 figuras drag más destacadas del momento en México y Latinoamérica, en una versión poderosa y vibrante.

Federica Quijano, Apio Quijano, Daniela Magún, Sergio O'Farril y René Ortiz continuaron con “Una ilusión”, uno de los temas más queridos de su repertorio.

El viaje subió de nivel con las intervenciones de Liza Zan Zuzzi, Elektra Vandergeld, Lolita Banana, Alexis Mvgler, Leexa Fox, Cristian Peralta, Horacio Potasio, Jessica Wild, Matraka y Taiga Brava, quienes alternaron sus presentaciones con la agrupación.

Cada drag aportó una energía distinta: glamour, humor, sensualidad, fuerza, irreverencia y teatralidad.

En conjunto, dieron forma al universo de Ocrilú, donde la música encontró una nueva lectura escénica, en un escenario acompañado por tres pantallas gigantes.

Lyn May estuvo entre las invitadas Foto: Especial

El show también incluyó la participación especial de la vedette Lyn May, quien sumó picardía y memoria del espectáculo mexicano con “Qué le pasa a Lupita”, de Mi Banda El Mexicano, vestida con un conjunto rojo con brillos.

Kabah encendió al público con “La vida que va”, “Estaré”, “Te necesito”, “Vive”, “Mai Mai”, “Al pasar”, “Antro” y “Casi al final”. Pero el momento estelar llegó con “La calle de las sirenas”.

El tema, convertido en himno generacional, celebró 30 años de su lanzamiento y desató una de las respuestas más emotivas de la noche y conectó de manera natural con el espíritu fantástico de Ocrilú.

El cierre llegó con la interpretación colectiva de “Locomía”, otro referente de los años 80 y 90, que inyectó energía, color y movimiento al desenlace con los emblemáticos abanicos.

Con esta presentación, Suistime llevó el drag a una escala mayor y confirmó que Ocrilú puede funcionar como un puente entre nostalgia, fantasía, diversidad y entretenimiento.