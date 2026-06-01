Taylor Swift confirma 'I Knew It, I Knew You', canción para Toy Story 5: fecha de estreno

Taylor Swift dio una buena noticia para todos los swifties al anunciar el lanzamiento de “I Knew It, I Knew You”, una canción que formará parte del soundtrack de la película Toy Story 5. La cantante compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde confirmó la fecha en la que el tema estará disponible y expresó la emoción que siente por formar parte de una de las franquicias animadas más exitosas de todos los tiempos.

El anuncio puso fin a semanas de especulaciones que mantuvieron atentos a millones de fans alrededor del mundo. Desde misteriosas cuentas regresivas en su sitio web hasta campañas publicitarias que incluían referencias relacionadas con Toy Story.

Pixar / Taylor Swift

Taylor Swift confirma el estreno de “I Knew It, I Knew You”

Fue mediante una publicación en Instagram donde la famosa confirmó que “I Knew It, I Knew You” llegará oficialmente el próximo 5 de junio. En su mensaje, Swift explicó que escribir una canción para el universo de Toy Story era uno de sus sueños, ya que ha sido seguidora de la saga desde que era niña.

La cantante reveló que tuvo la oportunidad de conocer el proyecto cuando la película todavía se encontraba en una etapa temprana de desarrollo. Según relató, la historia la inspiró de inmediato y decidió comenzar a trabajar en la canción poco después de ver un adelanto de la nueva producción de Pixar.

Las pistas que alimentaron los rumores sobre Toy Story 5

Mucho antes de la confirmación oficial, los seguidores de Taylor Swift comenzaron a encontrar señales que apuntaban a una posible relación entre la artista y la película. Todo inició cuando apareció una cuenta regresiva en su sitio web acompañada de un fondo azul con nubes blancas, una imagen que recordó de inmediato a la habitación de Andy en las películas de Toy Story.

TikTok

Aunque aquel contador desapareció poco tiempo después, las especulaciones continuaron creciendo en redes sociales. Los fans comenzaron a analizar cada detalle y compartieron teorías sobre una posible colaboración entre la cantante y Pixar.

La conversación alcanzó un nuevo nivel cuando aparecieron vallas publicitarias en diferentes ciudades de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. En ellas podían verse las letras “TS” sobre un fondo de nubes azules y blancas, además de referencias visuales relacionadas con Disney y Pixar.

Instagram

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que algunos seguidores identificaron la presencia de 13 nubes en los diseños promocionales, un número que suele estar relacionado con Taylor Swift.

Toy Story 5 llegará a los cines este mes

La nueva entrega de la popular franquicia de Pixar tiene programado su estreno en cines para el próximo 18 de junio. La película marcará el regreso de personajes queridos por generaciones de espectadores, entre ellos Woody, Buzz Lightyear y Jessie.

Desde su debut en 1995, Toy Story se ha convertido en una de las sagas animadas más exitosas de la historia del cine. Cada nueva película ha logrado atraer tanto a quienes crecieron con los personajes como a nuevas generaciones que descubren sus historias por primera vez.