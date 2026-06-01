Así se relaciona la nueva canción de Taylor Swift con la vaquerita Jessie de ‘Toy Story'

¿Recuerdas la historia de Jessie de Toy Story? Así se relaciona con la nueva canción de Taylor Swift que formará parte del soundtrack de la quinta entrega de la saga cinematográfica de los juguetes.

Después de la confirmación de la participación de la cantante en Toy Story 5, los fans se empezaron a preguntar qué clase de canción entregaría Taylor y con qué himno sorprendería tanto a seguidores de la cinta, como a sus swfties.

Pero tal parece que esta melodía no será una tema alegre para acompañar las andanzas de Woody y Buzz Lightyear. Al contrario, la letra y la atmósfera melódica de este nuevo sencillo parecen apuntar directamente al corazón de una de las subtramas más dolorosas, bellas y humanas de toda la franquicia: el abandono de la vaquerita Jessie.

Taylor Swift escribió canción sobre la vaquerita Jessie en Toy Story 5 Instagram @taylorswift

Taylor Swift cantará sobre la vaquerita Jessie en el soundtrack de Toy Story 5

La vaquerita Jessie apareció en Toy Story 2 contando una parte de su historia: el abandono definitivo debido al inevitable crecimiento de los seres humanos.

En su secuencia musical se narra la historia de Jessie junto a su antigua dueña, Emily, musicalizada originalmente por Randy Newman y es considerada uno de los momentos más devastadores de la franquicia.

A través de un montaje silencioso y lleno de nostalgia, vemos cómo una habitación llena de decoraciones vaqueras se transforma gradualmente en un espacio adolescente dominado por discos de música pop, maquillajes y pósteres.

El clímax de la tragedia personal de Jessie ocurre cuando Emily la encuentra por accidente debajo de los muebles.

Sin embargo, Jessie es colocada dentro de una caja de cartón destinada a las donaciones a la orilla de una carretera, marcando el final abrupto de su infancia y el inicio de un profundo trastorno de ansiedad por separación que define su personalidad desconfiada durante el resto de la saga.

Taylor Swift escribió canción sobre la vaquerita Jessie en Toy Story 5 Pixar

Recordando todo lo anterior sobre la historia de Jessie en Toy Story es que regresamos al presente, con la participación de Taylor Swift en la saga y su canción “I Knew I, I Knew You”, la cual también marca su regreso al country.

De acuerdo con el guionista y director Andrew Stanton, es un hecho que la melodía de Swift estará enfocada en Jessie:

Es increíble lo significativo que ha sido que Taylor escribiera e interpretara esta canción. Su conexión con Jessie y la forma inmediata en que comprendió lo que estaba pasando el personaje fue innegable. La canción está profundamente ligada a "Toy Story".

Aunque no se conocen las letras, los reportes señalan que “I Knew I, I Knew You” tratará sobre el perdón y la reconciliación entre Jessie y su antigua dueña, Emily.

Y es que en las primeras críticas, parece que Jessie tendrá un papel fundamental en Toy Story 5, regresando a la casa de la infancia donde creció.

Taylor Swift escribió canción sobre la vaquerita Jessie en Toy Story 5 Instagram @pixar

¿Cuándo sale la canción de Taylor Swift para Toy Story 5?

La nueva canción de Taylor Swift para Toy Story 5 se estrenará el próximo 5 de junio en plataformas digitales, así como a la venta en 3 ediciones físicas que incluirán la melodía, junto con la versión acústica y al piano.

Esta colaboración también marca un regreso a la silla de productor de Jack Antonoff, quien ha participado en anteriores trabajos con Swift, como The Tortured Poets Department.