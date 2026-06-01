Nick y Candida hablaron de las noches más horrorosas de Pulp: "Jarvis paraba los shows"

A tres décadas de haber marcado a toda una generación con himnos que retratan la vida cotidiana con melancolía, Pulp vuelve a México con canciones que no envejecen sino que se transforman.

Rough Trade Records nos invitó a la conferencia de prensa previa al arranque de su gira por Latinoamericana, que comenzará este 2 de junio en el Palacio de los Deportes. Los integrantes Nick y Candida, de la legendaria banda británica dejaron claro que ni ellos mismos imaginaban que su música seguiría resonando con tanta fuerza entre nuevas generaciones.

Con la calma de quien ya no tiene nada que demostrar, pero con la emoción intacta de volver al escenario, Nick y Candida hablaron de More, su primer álbum en 20 años, y de la sorpresa que les ha provocado descubrir que el público no sólo sigue cantando sus clásicos, sino que ha abrazado con entusiasmo sus canciones nuevas.

“Es fantástico”, confesaron al recordar cómo en sus presentaciones recientes, la audiencia los sigue coreando, rompiendo esa vieja regla no escrita de que la gente aprovecha las canciones nuevas para ir por una bebida.

México, explicaron, tiene un lugar especial en esta nueva etapa. No sólo porque la Ciudad de México abrirá su recorrido por América Latina, sino porque aquí vivieron en 2012 el concierto más largo de su historia. Una hazaña que recordaron entre sonrisas y que incluso insinuaron podría repetirse o superarse mañana, impulsados por un público al que calificaron como “legendario”.

La relación de la banda con el país va más allá de lo musical. Hablaron del “color” de México como una fuente de inspiración que conecta con la estética y sensibilidad de Pulp, con una energía vibrante que los recibe justo cuando atraviesan una etapa creativa renovada.

Salomón Ramírez

Parte de ese renacimiento se explica por su trabajo con el productor James Ford, cuya dinámica de grabar prácticamente una canción al día, le dio un toque de frescura al proceso. Varias piezas de More nacieron también del rescate de ideas inconclusas que el paso del tiempo terminó por madurar.

Pero el regreso no está exento de memoria. La conversación inevitablemente condujo a Steve Mackey, bajista fundamental en la historia del grupo, cuya ausencia describieron como una tragedia inmensa. Lo recordaron como el integrante más cool y creativo de Pulp, y admitieron que ensayar sin él fue extraño. Sin embargo, la incorporación de nuevos músicos ha dado al proyecto una energía distinta con una evolución natural.

En tiempos marcados por conflictos globales y la entrada de la inteligencia artificial, Pulp reconoció que no siempre resulta sencillo decidir qué tanto de esa realidad debe filtrarse en sus canciones. Su apuesta, dijeron, es ofrecer algo parecido a una pausa luminosa en medio del ruido.

Quizá ahí radica el secreto de su vigencia. Mientras plataformas digitales acercan su catálogo noventero a oyentes que ni siquiera habían nacido cuando sonaba por primera vez, Pulp confirma que su música sigue encontrando nuevos refugios.

También reivindicaron el valor de lo imperfecto. Entre risas, admitieron que los errores forman parte inevitable de cualquier concierto y que, lejos de incomodarlos, les recuerdan que la música en vivo es de humanos errar.

Yo diría que prácticamente en cada concierto alguien comete un error. Pero eso significa que somos humanos y que no es simplemente alguien detrás de la cortina dándole play a una cinta mientras nosotros sólo hacemos playback. Tienes que seguir adelante.. Había días, allá en el recuerdo lejano, en los que si las cosas salían mal, Jarvis paraba el concierto y hacía que todos empezaran de nuevo; eso era lo más horroroso del mundo", recordó Nick a pregunta hecha por Excélsior.

Treinta años después, la banda no sólo regresa a México para mirar al pasado, sino para comprobar que tiene mucho futuro. Después de la conferencia, ambos músicos se retiraron al Club del Rock and Roll para convivir con algunos fans, sin embargo, Jarvis Cocker, el vocalista, tampoco estuvo presente.