Heeseung deja ENHYPEN: idol anuncia su salida del grupo; prepara su debut como solista

Heeseung sorprendió a los seguidores del K-Pop luego de confirmarse que dejará ENHYPEN para comenzar una nueva etapa musical como solista. La noticia se dio a conocer este martes mediante un comunicado publicado por su agencia, BELIFT LAB.

El anuncio marca un momento importante dentro de la historia de la agrupación surcoreana. Desde su debut en 2020, ENHYPEN había mantenido la misma alineación de siete integrantes, por lo que la salida del cantante representa el primer cambio en la formación del grupo.

Según explicó la agencia, la decisión fue resultado de un proceso de diálogo y análisis sobre los planes futuros del artista y del resto de los miembros. Después de esas conversaciones, Heeseung optó por enfocarse en desarrollar su carrera individual, aunque seguirá trabajando bajo el mismo sello discográfico.

La noticia causó sorpresa entre los seguidores conocidos como ENGENE. A partir de ahora, ENHYPEN continuará sus actividades como sexteto, manteniendo su agenda musical y sus proyectos con los seis integrantes restantes.

El mensaje de Heeseung a ENGENE

Tras difundirse el comunicado oficial de la agencia, el propio cantante decidió compartir una carta dirigida a sus fans.

En su mensaje, el idol expresó su agradecimiento hacia las personas que lo acompañaron durante su trayectoria dentro de ENHYPEN. En especial, recordó a sus compañeros y a los fans que han apoyado cada etapa de su carrera.

“Gracias a los miembros con quienes compartí innumerables emociones y a ENGENE, que siempre llenaron cada espacio con su apoyo”, escribió.

A lo largo de la carta, el cantante dejó claro que la decisión no fue tomada de manera impulsiva. Por el contrario, explicó que atravesó un periodo para reflexionar sobre su futuro artístico y sobre el deseo de explorar nuevas formas de crear música.

En su despedida, Heeseung señaló que continuará trabajando con dedicación para reencontrarse con su público en una nueva etapa, ahora con música propia.

La nueva etapa musical de Heeseung

Aunque dejará de formar parte de ENHYPEN, el cantante seguirá vinculado profesionalmente con BELIFT LAB. Esto permitirá que el artista desarrolle sus proyectos individuales dentro del mismo entorno que lo acompañó desde su debut.

La compañía confirmó que actualmente trabaja en la preparación de su primer álbum como solista. Por el momento no se han dado a conocer detalles sobre la fecha de lanzamiento ni sobre el estilo musical que tendrá este nuevo proyecto.

Durante su etapa dentro del grupo, Heeseung ya había mostrado interés por el proceso creativo de la música. No solo participó como intérprete, sino que también se involucró en la creación de algunas canciones.

Uno de los ejemplos más claros fue su participación en la producción del tema “Highway 1009”, una canción dedicada a los fans del grupo.

El crecimiento de ENHYPEN dentro del K-Pop

El grupo ENHYPEN surgió en 2020 gracias al programa de supervivencia I-LAND, un reality musical que reunió a varios jóvenes aspirantes a idol y permitió definir a los integrantes finales de la banda.

El debut oficial ocurrió el 30 de noviembre de 2020 con el lanzamiento del EP “Border: Day One”. Desde entonces, la agrupación comenzó a consolidar su presencia dentro de la industria musical surcoreana y también en el mercado internacional.

En su formación original, el grupo estuvo compuesto por Jungwon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki. Cada integrante aportó diferentes habilidades vocales, de baile y de interpretación que ayudaron a construir el estilo del grupo.

Con el paso de los años, ENHYPEN logró importantes hitos dentro del K-Pop global. Entre ellos destacan giras internacionales, conciertos con miles de asistentes y presentaciones en festivales de gran alcance.

Uno de los logros más destacados de la banda fue alcanzar el puesto número 2 del Billboard 200 con el álbum “Romance: Untold”, un resultado que reflejó el crecimiento de su popularidad a nivel mundial.

Después de la salida de Heeseung, el grupo seguirá adelante con seis miembros. La alineación actual estará conformada por Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki.

