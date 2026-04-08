Cha Eun-Woo paga millonaria deuda por evasión fiscal; idol vuelve a disculparse por polémica

Cha Eun-Woo hace unos meses estuvo en la polémica tras darse a concocer que había cometido evasión fiscal en Corea del Sur. El cantante y actor surcoreano enfrentó un recargo millonario tras una investigación fiscal, lo que lo llevó a pronunciarse públicamente para aclarar la situación.

La noticia tomó relevancia luego de que se informara que el artista debía pagar más de 20 mil millones de wones coreanos, una cifra que llamó la atención por tratarse de uno de los montos más altos impuestos a una celebridad.

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Cha Eun-Woo paga impuestos y se disculpa de nuevo

Después de que se diera a conocer que el famoso ya había pagado 20 mil millones de wones en impuestos, aproximadamente 250 millones de pesos, a través de sus redes sociales, el también integrante de ASTRO publicó un mensaje dirigido a sus fans y al público en general.

"Me disculpo sinceramente con los fans y con muchos otros por la decepción y la confusión causadas por la reciente controversia fiscal".

cha eun woo

En su comunicado, explicó por qué no había hablado antes sobre el tema, señalando:

“Durante el proceso de diversos trámites administrativos, tuve que ser cauteloso al expresar mi postura, y quisiera disculparme una vez más por la demora en pronunciarme. Aunque sea tarde, quiero compartir directamente mis ideas y mi posición ahora”.

Al abordar directamente el tema de los impuestos, el artista dejó en claro su posición y las acciones que tomó.

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“Respeto los procedimientos y las decisiones del Servicio Nacional de Impuestos y, para evitar confusiones, he pagado todos los impuestos correspondientes. Asimismo, seguiré fielmente los procedimientos restantes”.

Además, asumió responsabilidad sobre lo ocurrido.

“Como alguien que ha trabajado con el cariño y el apoyo de muchas personas, me tomo este asunto muy en serio. Si hubo aspectos que no revisé a fondo, la responsabilidad recae enteramente sobre mí. No voy a eludir la responsabilidad diciendo "no lo sabía" o "fue decisión de otra persona"”.

Cha Eun woo

Otro de los puntos que generó dudas fue la creación de una sociedad en la que estaría implicada su familia, sobe esto, Cha Eun-Woo declaró lo siguiente:

“Durante un período de cambios y confusión en mis actividades, constituí una sociedad para estabilizar mi carrera. Mirando hacia atrás, hubo aspectos que no revisé a fondo, y la responsabilidad recae en mí, no en mi familia ni en la empresa”.

Para cerrar su mensaje, Cha Eun-Woo reconoció el impacto de la situación y ofreció una reflexión personal.

“Este incidente me hizo darme cuenta de que necesito reflexionar sobre mí mismo. Ante todo, lamento profundamente haber decepcionado a los fans y a AROHA que creyeron en mí. Para evitar que vuelva a suceder, revisaré todas mis actividades futuras con estándares más estrictos. Me esforzaré por ser un Cha Eun-woo que asume la plena responsabilidad de mis decisiones y acciones”.

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La polémica de evasión fiscal de Cha Eun-Woo

La controversia se originó tras una investigación realizada por la Oficina de Investigación 4 del Servicio Nacional de Impuestos de la Región de Seúl en julio del año pasado, antes de su alistamiento. Como resultado, se le notificó un recargo superior a los 20 mil millones de wones, considerado el más alto aplicado a una figura pública hasta ahora.

Cabe señalar que el equipo del artista no estuvo de acuerdo con la resolución inicial, por lo que solicitó una revisión previa a la evaluación, lo que indica que el caso también tuvo un proceso administrativo en curso.

PJG