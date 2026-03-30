ENHYPEN anuncia concierto en CDMX; este día será su primer show en México sin Heeseung

ENHYPEN dio buenas noticias a sus fans tras unas semanas de caos después de que se anunciara la salida de uno de sus integrantes: Heeseung. Ahora, el grupo está concentrado en una etapa y es por eso que anunció una gira con la que visitarán México.

Si eres ENGENE, nombre que reciben los fans de ENHYPEN, sin duda esta es una buena noticia, ya que el grupo visitará por primera vez México, por lo que es una buena oportunidad para que los idols salgan enamorados de nuestro país.

ENHYPEN anuncia gira

Esta mañana ENHYPEN compartió a través de Weverse que iniciará una nueva gira la cual llevará por nombre “BLOOD SAGA”, que será su primer tour como una agrupación de seis integrantes.

De acuerdo con la información que se reveló, ENHYPEN comenzará su tour en Seúl para después recorrer varias ciudades de diferentes países como Estados Unidos, Japón, Alemania o Reino Unido.

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Algo que emocionó a ENGENE es que ENHYPEN también visitará algunas ciudades de países de Latinoamérica como Perú, Brasil y México. Cabe mencionar que en el anunció se mencionó que se darán a conocer más fechas.

¿Cuándo vendrá ENHYPEN a México?

Aparta la fecha porque ENHYPEN visitará por primera vez el próximo 11 de julio de este año. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el recinto en el que el grupo de K-pop dará su show.

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Se espera que sea el grupo quien dé más detalles dentro de poco o la información sea proporcionada directamente por la promotora que los traerá a México, que se espera sea Ocesa.

A continuación, te dejamos las fechas de la gira de ENHYPEN.

Seúl – 1-3 de mayo de 2026

São Paulo – 4 de julio de 2026

Lima – 8 de julio de 2026

Ciudad de México – 11 de julio de 2026

Dallas – 17 y 18 de julio de 2026

San Diego – 21 de julio de 2026

Tacoma – 26 de julio de 2026

Oakland – 28 y 29 de julio de 2026

Las Vegas – 1 de agosto de 2026

Macao – 17 y 18 de octubre de 2026

Tokio – 1 y 2 de diciembre de 2026

Aichi – 26 y 27 de diciembre de 2026

Yakarta – 23 de enero de 2027

Fukuoka – 6 y 7 de febrero de 2027

Osaka – 19 y 20 de febrero de 2027

Milán – 24 de febrero de 2027

París – 27 de febrero de 2027

Ámsterdam – 2 de marzo de 2027

Berlín – 5 de marzo de 2027

Londres – 9 de marzo de 2027

Singapur – 14 de marzo de 2027

La salida de Heeseung de ENHYPEN

Fue el 10 de marzo cuando se dio a conocer por medio de un comunicado que Heeseung dejaría ENHYPEN para comenzar una carrera como solista.

La noticia causó sorpresa entre los fans de ENHYPEN y tras el anuncio, por medio de redes sociales ENGENE ha creado hashtags en X para mostrar su apoyo al grupo, aunque han mencionado que les gustaría que Heeseung regresara a la agrupación.

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PJG