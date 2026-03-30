ENHYPEN anuncia concierto en CDMX; este día será su primer show en México sin Heeseung
La agrupación de K-pop anunció su primera gira tras la salida de Heeseung. El grupo estará de visita en México.
ENHYPEN dio buenas noticias a sus fans tras unas semanas de caos después de que se anunciara la salida de uno de sus integrantes: Heeseung. Ahora, el grupo está concentrado en una etapa y es por eso que anunció una gira con la que visitarán México.
Si eres ENGENE, nombre que reciben los fans de ENHYPEN, sin duda esta es una buena noticia, ya que el grupo visitará por primera vez México, por lo que es una buena oportunidad para que los idols salgan enamorados de nuestro país.
ENHYPEN anuncia gira
Esta mañana ENHYPEN compartió a través de Weverse que iniciará una nueva gira la cual llevará por nombre “BLOOD SAGA”, que será su primer tour como una agrupación de seis integrantes.
De acuerdo con la información que se reveló, ENHYPEN comenzará su tour en Seúl para después recorrer varias ciudades de diferentes países como Estados Unidos, Japón, Alemania o Reino Unido.
Algo que emocionó a ENGENE es que ENHYPEN también visitará algunas ciudades de países de Latinoamérica como Perú, Brasil y México. Cabe mencionar que en el anunció se mencionó que se darán a conocer más fechas.
¿Cuándo vendrá ENHYPEN a México?
Aparta la fecha porque ENHYPEN visitará por primera vez el próximo 11 de julio de este año. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el recinto en el que el grupo de K-pop dará su show.
Se espera que sea el grupo quien dé más detalles dentro de poco o la información sea proporcionada directamente por la promotora que los traerá a México, que se espera sea Ocesa.
A continuación, te dejamos las fechas de la gira de ENHYPEN.
- Seúl – 1-3 de mayo de 2026
- São Paulo – 4 de julio de 2026
- Lima – 8 de julio de 2026
- Ciudad de México – 11 de julio de 2026
- Dallas – 17 y 18 de julio de 2026
- San Diego – 21 de julio de 2026
- Tacoma – 26 de julio de 2026
- Oakland – 28 y 29 de julio de 2026
- Las Vegas – 1 de agosto de 2026
- Macao – 17 y 18 de octubre de 2026
- Tokio – 1 y 2 de diciembre de 2026
- Aichi – 26 y 27 de diciembre de 2026
- Yakarta – 23 de enero de 2027
- Fukuoka – 6 y 7 de febrero de 2027
- Osaka – 19 y 20 de febrero de 2027
- Milán – 24 de febrero de 2027
- París – 27 de febrero de 2027
- Ámsterdam – 2 de marzo de 2027
- Berlín – 5 de marzo de 2027
- Londres – 9 de marzo de 2027
- Singapur – 14 de marzo de 2027
La salida de Heeseung de ENHYPEN
Fue el 10 de marzo cuando se dio a conocer por medio de un comunicado que Heeseung dejaría ENHYPEN para comenzar una carrera como solista.
La noticia causó sorpresa entre los fans de ENHYPEN y tras el anuncio, por medio de redes sociales ENGENE ha creado hashtags en X para mostrar su apoyo al grupo, aunque han mencionado que les gustaría que Heeseung regresara a la agrupación.
PJG