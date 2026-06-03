Héctor Ireta de Alba denunciará a convención de Querétaro por tratar difamarlo y acosarlo

El actor de doblaje Héctor Ireta de Alba anunció acciones legales contra los organizadores de una convención en Querétaro y contra un creador de contenido. El intérprete tomó esta firme decisión tras enfrentar una intensa ola de críticas en diversas plataformas digitales por negarse a conceder una entrevista.

La polémica estalló hace exactamente dos semanas cuando circuló un video viral del incidente. El material audiovisual mostró el momento exacto en el que el actor ignoró por completo a un presentador. El comunicador omitió el nombre del artista al inicio de la charla, lo que desató la evidente molestia de uno de los invitados especiales de la convención.

El actor de doblaje Héctor Ireta de Alba. Foto de: Redes Sociales

El profesional de la voz justificó su controversial reacción días después del evento. El intérprete argumentó que el sujeto saltó la fila de fanáticos para exigir la atención inmediata. La organización de la expo desmintió esta primera versión al difundir fotografías panorámicas que mostraban el área de firmas de autógrafos con una casi nula afluencia de seguidores.

Acusaciones de inteligencia artificial y difamación mediática

El actor respondió a la publicación de las imágenes mediante dos extensos comunicados en sus historias de Instagram. El artista aseguró de forma categórica que los organizadores fabricaron dichas fotografías con inteligencia artificial para destruir su prestigio. Argumentó que el recinto careció de drones para capturar esas tomas aéreas durante el fin de semana del evento.

Héctor Ireta de Alba junto a sus fans en la Rhinocon. Foto de IG: Héctor Ireta de Alba

En su declaración pública, el intérprete señaló directamente al creador de la expo de operar en contubernio con el "seudo entrevistador". El artista subrayó que el presentador ignoró a otras actrices desocupadas que compartían la mesa, evidenciando un ataque totalmente premeditado en su contra para ganar notoriedad en internet.

El actor defendió su postura inicial y reivindicó su derecho a la libertad de expresión para rechazar cualquier dinámica no deseada. También instó a sus seguidores a no dejarse engañar por estrategias fraudulentas de una organización que carece de ética profesional para manejar una crisis de relaciones públicas.

Proceso legal en marcha y denuncias por acoso cibernético

La tensión aumentó cuando el intérprete denunció al organizador de la convención por hostigamiento mediante mensajes directos y amenazantes. El actor tildó al responsable de "delincuente cibernético" por la supuesta alteración digital del material gráfico. Reveló además que el gremio de actores de doblaje ya conoce los oscuros antecedentes de esta persona.

Héctor Ireta de Alba con Frankie Muniz Foto de IG: Héctor Ireta de Alba

El equipo de abogados del artista prepara actualmente las demandas correspondientes contra los presuntos responsables de la difamación mediática. La defensa legal notificará directamente a las autoridades de protección civil sobre las irregularidades de la convención para frenar los permisos en futuras ediciones.

El protagonista del escándalo responsabilizó legalmente a la organización queretana de cualquier futuro atentado contra su integridad personal o profesional. El intérprete advirtió que buscará hasta las últimas consecuencias jurídicas para detener la violenta campaña de odio desatada en su contra a raíz del video viral.