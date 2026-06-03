¿Cuánto pagaron por el traje de Homelander? La cifra sorprende a los fans de The Boys

Con la conclusión de The Boys, una de las series más exitosas de los últimos años, los artículos utilizados durante las grabaciones han comenzado a buscar nuevos dueños.

Amazon Prime Video inició el proceso de liberación de vestuarios y elementos de escenografía que formaron parte de la producción. Al ya no existir futuras temporadas que requieran estos objetos, gran parte del material fue puesto a disposición de fanáticos y coleccionistas a través de una subasta especializada.

La noticia rápidamente llamó la atención de la comunidad de seguidores de la serie, especialmente por la presencia de algunos de los artículos más emblemáticos del universo creado por Eric Kripke.

El traje de Homelander se convierte en la estrella de la subasta

El uniforme utilizado por Antony Starr para dar vida al poderoso y temido líder de Los Siete es, sin duda, la pieza más buscada del evento.

Durante los primeros días de la subasta comenzaron a circular reportes que afirmaban que el traje había alcanzado una cifra cercana a los 10 mil millones de dólares, una cantidad completamente fuera de toda lógica.

La información rápidamente se volvió viral en redes sociales y medios especializados, provocando miles de comentarios entre los seguidores de la serie.

No obstante, la realidad fue muy distinta.

Homelander de los cómics vs Homelander de la serie. Foto: Redes Sociales

De acuerdo con los organizadores del evento, esa cifra fue consecuencia de múltiples ofertas falsas realizadas por usuarios de internet que aprovecharon el sistema para hacer bromas y generar confusión.

Las pujas ficticias fueron descartadas, permitiendo que la subasta continuara con ofertas legítimas.

¿Cuánto vale realmente el traje de Homelander?

Hasta el momento, la oferta real y verificada por el traje de Homelander supera los 17 mil dólares.

Tomando como referencia un tipo de cambio cercano a los 19 pesos por dólar, la cifra equivale aproximadamente a 323 mil pesos mexicanos.

Sin embargo, el monto podría aumentar considerablemente antes del cierre oficial de la subasta.

Los especialistas estiman que la pieza podría alcanzar valores mucho mayores debido a la enorme popularidad del personaje y al hecho de que se trata de uno de los elementos más representativos de toda la serie.

Homelander sonriendo con soldados atrás

Incluso los catálogos oficiales de la subasta consideran que el valor potencial del traje se encuentra entre los 40 mil y 80 mil dólares, es decir, entre aproximadamente 760 mil y 1.5 millones de pesos mexicanos.

Más de 200 artículos buscan nuevo dueño

La venta está siendo organizada por la empresa Propstore, reconocida internacionalmente por comercializar objetos originales utilizados en producciones de cine y televisión.

En esta ocasión, el catálogo incluye más de 200 piezas provenientes directamente del set de The Boys.

Los fanáticos pueden encontrar desde vestuarios completos hasta elementos de decoración, accesorios y objetos que aparecieron en momentos clave de la historia.

Entre las piezas más llamativas destacan los uniformes utilizados por personajes como Queen Maeve, Black Noir, Soldier Boy y Firecracker.

También forman parte de la colección varios artículos relacionados con Billy Butcher, incluido su característico vestuario y una réplica de su famoso abrigo.

Los objetos más curiosos de la subasta

Además de los trajes de los protagonistas, la subasta incluye artículos que los seguidores de la serie reconocerán inmediatamente.

Uno de ellos es un juego de ocho vasos inspirados en Los Siete, el equipo de superhéroes que protagoniza gran parte de la trama.

También aparecen elementos utilizados en escenas específicas, como el escudo de Soldier Boy, una consola VoughtStation 5 empleada por Ryan y diversos materiales de propaganda ficticia creados para enriquecer el universo de la serie.

Homelander con brazos extendidos y papeles volando

Por otro lado, el traje de A-Train ya ha despertado el interés de varios compradores y ha logrado superar los mil dólares en ofertas.

Incluso hay piezas mucho más peculiares, como una bolsa ensangrentada utilizada en una de las escenas más impactantes de la producción.

Homelander domina el interés de los coleccionistas

Aunque la oferta es amplia y diversa, los artículos relacionados con Homelander continúan encabezando la lista de los más buscados.

Además del traje completo utilizado por Antony Starr, la subasta también incluye una enorme pieza de escenografía perteneciente a la Torre Vought, específicamente un panel de techo de una sala de conferencias que apareció dentro de las instalaciones de la poderosa corporación ficticia.

La expectativa es que las ofertas continúen aumentando conforme se acerque la fecha de cierre del evento.