Mauricio Kuri veta Ley de Identidad de Género; la considera un riesgo para las familias

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, anunció el veto a la llamada Ley de Identidad de Género, al considerar que la iniciativa representa un riesgo para las familias queretanas y para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

A través de un mensaje público, el mandatario estatal aseguró que durante su administración la prioridad ha sido “trabajar y proteger a las familias”, por lo que sostuvo que no permitirá la aprobación de medidas que, a su juicio, afecten la integridad y los valores de la sociedad queretana.

Kuri afirmó que la reforma, impulsada por “la izquierda radical”, permitiría que menores de edad cambien el sexo en su acta de nacimiento con base en la autopercepción. “Eso va en contra de los valores, la educación y la integridad de las familias queretanas. Es un tema ideológico que quieren imponer a nuestra sociedad y no lo voy a permitir”, expresó.

El gobernador rechazó los argumentos de quienes sostienen que la ley no autoriza cambios de identidad en menores, "es falso”, enfatizó al advertir que la medida abriría “una puerta que va a destruir vidas y trastocar familias”.

Asimismo, señaló que niñas, niños y adolescentes aún se encuentran en una etapa de formación emocional y cerebral, por lo que consideró que no están en condiciones de tomar una decisión de esa magnitud.

Kuri también sostuvo que la iniciativa podría generar problemas legales, como ocultar antecedentes de identidad, incumplimiento de pensiones alimenticias o dificultades para identificar vínculos familiares.

Finalmente, llamó a la sociedad queretana a respaldar su decisión. “Con nuestras niñas y niños no se metan. La familia no se toca”, concluyó.