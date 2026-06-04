"Instagram es falso": Alaska y Nacho Canut explican el nuevo disco de Fangoria

En una época marcada por las redes sociales, la IA y el flujo inagotable de información, Fangoria observa que la realidad cede terreno frente a las percepciones. Para Alaska y Nacho Canut, el problema ya no es que cada persona construya sus propias fantasías, sino que cada vez resulta más difícil distinguir entre los hechos y las narrativas que se presentan como verdades.

Esa reflexión atraviesa su nuevo disco La verdad o la imaginación, una obra que termina retratando un presente donde la imaginación parece tener más peso que la realidad. Aunque el grupo no se propuso desarrollar un álbum conceptual, al reunir las canciones descubrieron inquietudes comunes. Las letras hablan de expectativas, decepciones y de la forma en que las personas construyen versiones del mundo a partir de imágenes, relatos y experiencias ajenas.

La imaginación es todo lo que crea tu mundo. Lo que decides escuchar, lo que decides ver, qué películas ves, qué lees, todo. Eso es lo que es la imaginación. Pero hoy en día todo es imaginación porque estar deslizando la pantalla todo el día no es verdad, es todo lo que ves en TikTok, y en YouTube tú no sabes qué es verdad porque todo el mundo está mostrando lo que quiere mostrar”, reflexionó Alaska para Excélsior.

La cantante considera que las redes sociales transforman la manera en que las personas se relacionan con su entorno. Lo que antes se construía a través de experiencias directas ahora pasa, en gran medida, por imágenes.

Instagram para mí es falso, cuando lo usa, les está enseñando lo que quiere que sus seguidores vean. La gente se creerá que me conoce porque me ve en Instagram. Me dicen: ‘¿Tú estás todo el día leyendo?’. No. Me hago una foto con un libro, pero no estoy todo el día leyendo. Es un poquito la verdad o la imaginación. Pero es una batalla perdida, porque ha ganado la imaginación. La verdad ya no existe”, señaló.

Esa idea aparece de manera clara en El síndrome de París, una de las canciones del disco, que toma como punto de partida el fenómeno psicológico que experimentan algunos turistas cuando descubren que la capital francesa no coincide con la imagen idealizada que habían construido durante años.

Me llamó mucho la atención una noticia sobre el síndrome de París. Hay turistas que llegan con una idea de la ciudad y, cuando la ven tan distinta a lo que imaginaron, sufren un ataque de ansiedad. La canción habla sobre la decepción, sobre algo a lo que le pones mucha ilusión y que, cuando lo conoces o cuando te paras a pensar si te sigue gustando igual, descubres que ya no”, explicó.

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Sin embargo, Fangoria evita asumir un papel de guía o de comentarista social. Alaska y Nacho insisten en que las canciones no buscan dar lecciones ni provocar una reacción específica en quien las escucha, sino que funcionan como una fotografía.

Nunca pretendemos que tú te cuestiones nada ni contarte cómo tienes que ver las cosas. Nosotros contamos lo que queremos contar y luego cada uno ve lo que quiera ver. Si escuchamos este disco dentro de 20 años, yo sabré en qué momento estábamos Nacho y yo cuando lo hicimos”, dijo la cantante.

El 21 de enero de 2027, el dueto se presentará en el Auditorio Nacional y ahora mantiene una postura poco común dentro de la industria musical. No buscan convertirse en un fenómeno masivo ni perseguir escenarios cada vez más grandes. Después de décadas de carrera, prefieren conservar un espacio que les permita trabajar bajo sus propias reglas.

Mientras el mundo se mueve entre algoritmos, pantallas y relatos en disputa, Fangoria encuentra en la música el registro del presente. No para explicar la realidad, sino para dejar constancia de una época en la que, al menos para ellos, la imaginación tomó el control.