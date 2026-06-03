¡Gratis! Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Yuridia y 'El Buki' y 'El Tri' llegan a esta feria

La Feria Nacional Francisco Villa Durango 2026 (también conocida como Feria Villista), ya tiene lista su cartelera artística y promete convertirse nuevamente en uno de los eventos más importantes del verano en el norte del país.

Como cada año, la capital duranguense será sede de esta celebración que reúne a turistas y habitantes de la región en una temporada marcada por la música, la gastronomía y el entretenimiento.

Habrá una oferta musical variada que incluirá artistas de regional mexicano, pop, rock, música urbana y otros géneros que actualmente dominan las listas de popularidad.

En esta edición de "La Villista", los organizadores han diseñado una atractiva cartelera de actividades, teniendo a la Velaria y al Palenque como los principales escenarios donde se desarrollarán los eventos más destacados.

Entre los nombres más esperados destacan Gloria Trevi, Yuridia, Alejandra Guzmán y Marco Antonio Solís, quienes formarán parte de una programación que busca atraer a públicos de todas las edades.

¿Cuándo será la Feria Durango 2026?

La Feria Nacional Durango 2026 se llevará a cabo del 17 de julio al 2 de agosto, periodo en el que los asistentes podrán disfrutar de conciertos, actividades culturales, exposiciones y diversas opciones de entretenimiento para toda la familia.

Cartelera:

17 de julio: Gloria Trevi

18 de julio: Marisela

19 de julio: Lara Campos

20 de julio: Adrián Uribe

21 de julio: Joss Favela

22 de julio: El Tri

23 de julio: Código FN

24 de julio: Yuridia

25 de julio: C-Kan

26 de julio: NSQK

27 de julio: Alejandra Guzmán

28 de julio: MTDB

29 de julio: Alex Campos

30 de julio: Duelo de Acordeones

1 de agosto: Matisse

2 de agosto: Marco Antonio Solís

¿Dónde se realizará la Feria Durango 2026?

La Feria Nacional Durango 2026 tendrá lugar en las instalaciones de la FENADU, ubicadas en Carretera al Mezquital km 3.5, Gabino Santillán, Durango, un recinto que cada año recibe a miles de visitantes que acuden a disfrutar de los conciertos, exposiciones, juegos mecánicos, actividades culturales y demás atractivos que forman parte de esta tradicional celebración.

Cabe destacar que el 80 por ciento del aforo será completamente gratuito, por lo que los asistentes podrán disfrutar de la mayoría de los conciertos sin necesidad de adquirir un boleto.

Únicamente las zonas VIP tendrán costo, por lo que se recomienda llegar con anticipación para asegurar un lugar en las áreas de acceso libre.