El actor Héctor Ireta de Alba enfurece en convención y desata críticas en redes

El mundo del doblaje mexicano enfrenta una nueva controversia en plataformas digitales. Un video viral exhibió la furia del actor Héctor Ireta de Alba contra un creador de contenido durante la convención Rhinocon, desatando una ola de severas críticas que escaló rápidamente tras la publicación de un comunicado oficial que empeoró drásticamente la situación.

Héctor Ireta de Alba junto a sus fans en la Rhinocon. Foto de IG: Héctor Ireta de Alba

EL DESPLANTE EN LA CONVENCIÓN Y LA REACCIÓN DIGITAL

El conflicto estalló directamente en los pasillos del evento dedicado a los cómics y el anime. Un entrevistador se acercó al artista para grabar un clip casual e inició la interacción preguntando abiertamente su identidad, una dinámica tradicional para presentar al invitado frente a la audiencia del canal.

La sencilla pregunta detonó la molestia inmediata del actor. La actitud de Ireta de Alba exhibió una postura de soberbia ante la lente, tomando la interrogante inicial como una ofensa directa a su trayectoria en los estudios de grabación.

El creador de contenido intentó calmar la tensión en el lugar. El entrevistador aclaró de inmediato que conocía perfectamente su nombre y su trabajo, buscando explicar que la pregunta respondía a un formato para redes sociales, pero la indignación del talento vocal bloqueó cualquier intento de diálogo civilizado.

Las plataformas reaccionaron al instante y los internautas comenzaron a 'cancelar' masivamente al actor de voz. Los usuarios calificaron su comportamiento como un acto total de divismo y prepotencia.

Los fanáticos recordaron una regla básica de la industria. El público reconoce a la perfección las voces icónicas que marcan generaciones, pero rara vez identifica los rostros físicos detrás de los personajes animados.

Héctor Ireta de Alba con Frankie Muniz Foto de IG: Héctor Ireta de Alba

UN COMUNICADO QUE ENCENDIÓ MÁS LAS CRÍTICAS

Frente a la avalancha de comentarios negativos y reclamos directos, Héctor Ireta de Alba lanzó un texto en sus cuentas oficiales para intentar frenar el impacto. La estrategia falló por completo y multiplicó el nivel de enojo de la comunidad.

El mensaje escrito atacó frontalmente al entrevistador. El actor utilizó el término "desquehacerado" para minimizar el trabajo del creador de contenido, elevando la hostilidad del altercado original y perdiendo el apoyo de gran parte de sus propios seguidores.

Héctor Ireta de Alba publicó un comunicado. Foto de IG: Héctor Ireta de Alba

La declaración exigía un reconocimiento absoluto por parte del público. El documento reflejó una postura donde el artista reclamaba que los asistentes debían conocer su identidad por obligación, borrando cualquier posibilidad de justificar su arranque de ira por cansancio o estrés acumulado en la firma de autógrafos.

El historial profesional del involucrado resguarda proyectos de impacto global. El actor funge como el encargado de dar voz en español latinoamericano a figuras célebres de la televisión, prestando su talento a Baljeet en la serie Phineas y Ferb, y al androide Robot en la exitosa producción Invencible.

Su catálogo de doblaje abarca personajes de culto. También inmortalizó a Superboy en la serie Titans, dio vida al protagonista de La Ley de Milo Murphy y marcó la infancia de miles al interpretar a Arnold en el clásico animado Hey Arnold!