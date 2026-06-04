¿He-Man, Amos del Universo tiene escena postcréditos?

El regreso de He-Man al cine no termina cuando aparecen los créditos. La nueva película live-action de Masters of the Universe incluye una escena postcréditos que conecta directamente con uno de los personajes más importantes de la mitología de Eternia.

La secuencia aparece al final de la película y funciona como una pista sobre el posible futuro de la franquicia, aunque por ahora no hay una secuela confirmada. Para los fans de la caricatura, los juguetes de Mattel y el universo de He-Man, el momento tiene un peso especial porque introduce a una figura central en la historia del príncipe Adam.

A partir de aquí hay spoilers de Masters of the Universe.

¿Masters of the Universe tiene escena postcréditos?

Sí. Masters of the Universe tiene una escena postcréditos y conviene quedarse hasta el final de la función.

En esa breve secuencia aparece She-Ra, uno de los personajes más conocidos de la franquicia y hermana gemela perdida del príncipe Adam, también conocido como He-Man.

La aparición es corta. El personaje se muestra de espaldas y apenas de perfil, pero el momento basta para abrir la puerta a una posible expansión del universo cinematográfico de Masters of the Universe.

He Man Sony Pictures

She-Ra aparece al final de Masters of the Universe

La aparición de She-Ra es uno de los momentos más importantes para los seguidores de la franquicia. Aunque su participación es breve, el personaje tiene una larga historia dentro del universo de He-Man.

She-Ra, cuyo nombre original es Adora, es la hermana gemela del príncipe Adam. En distintas versiones de la franquicia, su historia está marcada por la separación familiar, su vínculo con Eternia y su propio camino como heroína.

El director Travis Knight explicó que She-Ra siempre ha sido una parte muy importante de la historia de Adam y de la mitología de Masters of the Universe. Por eso, su aparición en la escena postcréditos no parece casual, sino una forma de reconocer que el universo de He-Man puede ir más allá del protagonista principal.

She-Ra Especial

En la escena, la película no revela demasiado sobre ella. Solo la muestra de manera parcial, como si la intención fuera presentar su existencia sin explicar todavía su papel completo dentro de la historia.

¿Quién interpreta a She-Ra en Masters of the Universe?

La modelo australiana Lauren Saliu reveló en una publicación de Instagram del 4 de junio que interpreta a She-Ra en la escena postcréditos de Masters of the Universe.

Aunque su aparición dentro de la película es breve y no permite ver completamente al personaje, la publicación de Saliu ofreció una mirada más clara al vestuario de She-Ra.

Este detalle llamó la atención de los fans porque confirma que la producción no solo incluyó a She-Ra como una referencia visual, sino que ya existe una actriz vinculada al papel. Eso podría ser relevante si en el futuro se desarrolla una secuela o una historia centrada en el personaje.

Por qué la aparición de She-Ra es importante

La aparición de She-Ra puede ser clave para el futuro de Masters of the Universe. En la franquicia original, el personaje no es una aliada cualquiera: es una heroína con su propia historia, su propio poder y su propia mitología.

She-Ra fue presentada originalmente como parte de la expansión del universo de He-Man y se convirtió en protagonista de She-Ra: Princess of Power, serie animada de los años 80 que buscaba ampliar la franquicia hacia nuevas audiencias.

Nicholas Galitzine como He-Man en Amos del Universo Cortesía Amazon MGM Studios y Sony Pictures

Su inclusión en la escena postcréditos permite imaginar varias posibilidades. La más evidente es una secuela en la que Adam descubra más sobre su hermana perdida. Otra posibilidad es una película o serie derivada enfocada en She-Ra y su propio mundo.

¿Habrá secuela de Masters of the Universe?

Por ahora, no hay una secuela confirmada de Masters of the Universe. Aunque la película deja abierta la posibilidad de continuar la historia, el futuro de la franquicia dependerá de la respuesta del público, la taquilla y las decisiones de Amazon MGM Studios.

Travis Knight expresó su interés en continuar dentro de este universo, pero también ha dejado claro que no hay garantías. El director señaló que una posible Masters of the Universe 2 dependerá de si el público conecta con la película y pide más historias.

Knight también comentó que hacer esta película fue una de las experiencias más gratificantes de su carrera, por lo que estaría dispuesto a regresar si el estudio decide avanzar con una nueva entrega.

bgpa