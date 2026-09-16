El resurgir de King Williams

Después de la primera semana, el roster de muchos ya se siente como un barco a la deriva: una lesión de A.J. Brown o Sam Darnold basta para hundir el equipo con el que soñabas desde marzo. El arte del Fantasy no vive solo en el draft, sino en la disciplina de revisar waivers cada semana antes de que el resto de la liga reaccione. Con datos reales de Semana 1 sobre la mesa —no proyecciones ni ilusiones de agosto—, estos son los seis nombres que merecen tu atención esta semana.

¿Ya explotó Caleb Williams? Con 269 yardas y 2 TD por aire, más 65 yardas y 2 TD por tierra en la sonora victoria 59-37 sobre los Panthers, produjo la mejor actuación de su carrera. Comparar una sola actuación con Lamar Jackson o Patrick Mahomes es prematuro; una muestra de un partido no hace una temporada. Aun así, si sigue libre en tu liga, es la prioridad número uno del waiver esta semana.

Historia parecida con Trevor Lawrence: 18/23, 245 yardas, 4 TD, cero intercepciones y un rating de 150.6 en la paliza 34-10 sobre los Browns, la mejor marca en su trayectoria. La eficiencia es real y su racha de nueve partidos consecutivos con múltiples touchdowns no es casualidad; sostener ese nivel semana a semana, sin embargo, todavía no está probado.

Tercer pick: Devaughn Vele, de los Saints. Atrapó siete de nueve blancos para 69 yardas y anotación en la derrota en tiempo extra ante los Lions. Con Chris Olave firme como WR1 tras su propio partidazo de 182 yardas, Vele se perfila como el WR2 de un ataque que sí mueve el balón, algo que no sobra en un roster necesitado de profundidad.

Cuarto en la lista: Antonio Williams, novato de Washington. Con targets limitados (cuatro de cuatro) sumó 64 yardas y touchdown y lideró a los Commanders en recepción, pese a la derrota ante los Eagles. El volumen todavía es bajo para confiar en él como titular semana a semana, pero si crece con el paso de las jornadas, hay valor real aquí a costo casi nulo.

Los últimos dos picks son para el regreso estelar de los Giants, que vencieron 28-20 a los Cowboys: Cam Skattebo, con 18 acarreos por 81 yardas y touchdown, celebrado con su clásica maroma en el campo, y Malik Nabers, quien un año después de romperse el ACL en la Semana 4 volvió con seis recepciones por 69 yardas. Ninguno mostró límites físicos visibles en su regreso, y ambos justifican una oferta agresiva de intercambio si algún mánager de tu liga todavía los subvalora por su historial médico.

Una semana de datos reales no garantiza nada, pero sí separa a quienes reman de quienes sólo miran el naufragio. Los waivers ya abrieron.