Inolvidable

El US Open coronó a sus nuevos campeones el fin de semana. Dos espectaculares finales de individuales fueron el colofón perfecto para un torneo que, como ya es una costumbre, no decepcionó. Nueva York nuevamente fue el escenario ideal para poco más de dos semanas de espectacular tenis. En la ciudad que nuca duerme, Elena Rybakina y Alexander Zverev han logrado extraordinarios triunfos que forman parte de un año espectacular para ambos, y que ha sido el mejor de sus carreras. Lo hecho por los monarcas del último Grand Slam del 2026 les permite colocarse en una excelente posición para culminar la actual campaña en el primer lugar de sus respectivos rankings. Los dos triunfadores comparten la distinción de ser los mejores tenistas en ambas ramas durante los cuatro majors disputados este año: la kazaja fue vencedora en dos de los cuatro grandes eventos del 2026, y el alemán hizo lo propio.

La nueva número uno de la WTA ha dejado atrás los problemas físicos que no le permitían alcanzar su máximo potencial, porque las lesiones propiciaron que le perdiera el paso a Aryna Sabalenka y a Iga Swiatek, tanto en Grand Slams, como en su posición en el ranking. Pero eso ha quedado atrás y, luego de conseguir el segundo gran título de su carrera al ganar el Abierto de Australia, le permitió mejorar constantemente en las clasificaciones, llegando así al US Open con la posibilidad de superar a Sabalenka en el ranking WTA.

Eso es exactamente lo que ha sucedido, luego de sus siete triunfos en el Billy Jean King Tennis Center, incluyendo victorias ante tres jugadoras que ya habían ganado el campeonato en el estadio Arthur Ashe (Sabalenka, Coco Gauff y Naomi Osaka). Ahora, por primera ocasión en su carrera, se encuentra en la cima del tenis, y buscará cerrar el año de esa forma.

Por su parte, Zverev vive un año soñado, en el que, mínimo, alcanzó las semifinales de todos los Grand Slams, perdiendo ante Jannik Sinner en Wimbledon, pero antes logrando el ansiado primer major al ganar el título de Roland Garros; para ahora agregar el US Open a su sala de trofeos. Hoy, nadie puede negar que su carrera ha sido brillante, y ahora ya tiene lo que le faltaba para quitar cualquier duda.

Lo logrado esta temporada también le abre las puertas a algo que nunca ha conseguido: ser el número uno de la ATP. Antes de su victoria sobre Ben Shelton el domingo, su mejor puesto en el ranking había sido el segundo, eso sucedió en 2022, y ahora está de vuelta ahí, solamente por detrás de Sinner. Las opciones de superar al italiano son grandes, ya que en este instante está por encima de él en la carrera anual rumbo al Masters Finals; actualmente tiene 700 puntos más, por lo que, de seguir así, cuando finalice el año, será el mejor del planeta. Sin importar si terminan 2026 en lo más alto de sus respectivos rankings, tanto Rybakina como Zverev pueden presumir de haber tenido un año inolvidable.