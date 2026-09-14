Peri y Férico necesitan un hogar definitivo; fueron abandonados en Coapa

La historia de Peri y Férico, los dos lomitos que fueron abandonados en un parque de Coapa, en Tlalpan, todavía no termina. Aunque ambos ya están a salvo y bajo resguardo temporal, ahora enfrentan una nueva urgencia, encontrar un hogar definitivo antes de que termine el plazo que les dieron para permanecer juntos.

Peri, una perrita de aproximadamente un año, y Férico, de cuatro años, fueron abandonados por dos hombres en las inmediaciones de Periférico, a la altura de Coapa. Una cámara de videovigilancia captó el momento en que los sujetos llegaron al lugar con los perros y posteriormente se retiraron, dejándolos solos.

El caso se hizo viral en redes sociales y permitió que rescatistas acudieran en su auxilio. Desde entonces, los dos lomitos permanecen bajo cuidado temporal, donde han recibido atención y se encuentran fuera de peligro.

Sin embargo, el refugio temporal no puede convertirse en su hogar permanente. Las personas que actualmente los tienen bajo resguardo informaron que podrán cuidarlos por un mes más, por lo que el tiempo comienza a correr para encontrar a la familia adecuada. Peri y Férico necesitan una familia que los reciba juntos

Uno de los principales objetivos de quienes impulsan su adopción es que Peri y Férico puedan permanecer juntos, debido al fuerte vínculo que tienen.

De acuerdo con quienes los han acompañado durante este proceso, ambos son muy apegados, cariñosos y nobles. Después de la experiencia de abandono, separarlos significaría sumar otro cambio importante a una situación que ya ha sido difícil para ellos.

Por ello, la petición es encontrar una familia que tenga las condiciones y el compromiso necesarios para recibir a los dos perros de manera definitiva.

Peri y Férico se entregan vacunados y esterilizados, y actualmente cuentan con un lugar seguro mientras aparece una persona o familia que quiera darles una segunda oportunidad. La difusión no termina cuando un caso se hace viral

El rescate de un animal no concluye cuando una publicación consigue miles de reproducciones o cuando las imágenes comienzan a circular en redes sociales.

La verdadera meta es encontrar un hogar responsable y permanente.

Por eso, quienes llevan el caso piden a las personas que ya conocieron la historia de Peri y Férico que continúen compartiendo la información. Una publicación puede llegar a alguien que esté buscando adoptar y que tenga las condiciones para convertirse en su familia definitiva.

La petición es especialmente importante porque el plazo del hogar temporal es limitado. Queda aproximadamente un mes para encontrarles una casa, y después de ese periodo será necesario resolver nuevamente dónde podrán permanecer.

No se trata solamente de que alguien los reciba por unos días. Se busca una familia que comprenda que adoptar implica responsabilidad, cuidados, tiempo y compromiso durante toda la vida de los animales. ¿Quieres adoptar a Peri y Férico?

Los rescatistas hacen un llamado a quienes puedan ofrecerles un hogar definitivo y, de ser posible, adoptarlos juntos.

También piden ayuda para continuar con la difusión del caso. Compartir la historia puede ser tan importante como realizar una adopción, porque aumenta las posibilidades de que llegue hasta la familia indicada.

Peri y Férico ya tuvieron que enfrentar un abandono. Ahora necesitan que su siguiente hogar sea para siempre.

Para solicitar información sobre su adopción se puede contactar al 55 5217 4430.

Ayúdalos a llegar a la familia que están esperando. La difusión no termina cuando el caso se hace viral: termina cuando Peri y Férico tienen un hogar definitivo.