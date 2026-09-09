Supergirl prepara su llegada al streaming: ¿cuándo se estrena en HBO Max?

Supergirl está lista para continuar su aventura fuera de las salas de cine, pues HBO Max confirmó que la película protagonizada por Milly Alcock llegará próximamente a su catálogo para que los seguidores del Universo DC puedan disfrutarla desde casa.

Con este lanzamiento, quienes no tuvieron oportunidad de disfrutar la producción de DC en las salas de cine podrán verla desde casa como parte de su suscripción. Esto significa que no será necesario pagar una renta ni comprarla por separado.

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Aunque Warner Bros confirmó que el estreno será mundial, todavía no se ha revelado la hora exacta en la que estará disponible en México.

¿Cuándo se estrena Supergirl en HBO Max?

La cinta se estrenará el jueves 10 de septiembre en HBO Max y estará disponible en todo el mundo. Por ahora no se ha confirmado la hora exacta de su lanzamiento en México, aunque podría aparecer durante las primeras horas del día.

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La película estará incluida en la suscripción, por lo que no será necesario pagar un costo adicional para verla.

¿De qué trata Supergirl?

Esta nueva historia muestra a Kara Zor-El como una joven rebelde e impulsiva que vive marcada por un pasado doloroso. Mientras Superman creció en la Tierra rodeado por una familia que lo protegió, su prima presenció la destrucción de su hogar y perdió a las personas que formaban parte de su vida.

El rumbo de Kara cambia después de encontrarse con Ruthye Marye Knoll, una joven decidida a buscar justicia tras sufrir una tragedia. Juntas inician una peligrosa aventura por distintos planetas y se enfrentan a Krem de las Colinas Amarillas, al mismo tiempo que intentan rescatar a Krypto, el inseparable perro de Supergirl.

Warner Bros.

¿Quiénes forman parte del reparto?

Además de Milly Alcock como Kara Zor-El, la cinta cuenta con las actuaciones de Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, David Krumholtz, Emily Beecham y David Corenswet. Jason Momoa también participa en la historia interpretando a Lobo.

La dirección estuvo a cargo de Craig Gillespie, mientras que el guión fue escrito por Ana Nogueira. James Gunn y Peter Safran, responsables de DC Studios, participaron como productores.

El lanzamiento en HBO Max se realizará 76 días después de su estreno en cines, ocurrido el 26 de junio.