Frentes Políticos / 16 de septiembre de 2026

1. Territorio. La presidenta Claudia Sheinbaum llegará este 18 de septiembre al Estado de México para rendir su Segundo Informe acompañada por Delfina Gómez, en una entidad donde la coordinación entre ambos gobiernos se ha traducido en obras y programas de amplio alcance. El Plan Integral de la Zona Oriente se desarrolla con 121 acciones en beneficio de 10 millones de habitantes; los trenes El Insurgente y Felipe Ángeles suman decenas de millones de usuarios, mientras avanzan el saneamiento del río Lerma y la modernización de la carretera Toluca-Zihuatanejo. En tres años el gobierno federal y el estatal sólo dejan huella.

2. Orden. En Punta de Mita, Nayarit, la publicidad de “playas privadas” se volvió una práctica señalada por vecinos, pescadores y activistas, mientras desarrollos y hoteles promocionan supuestos accesos exclusivos. La propia Cámara de Diputados advierte que las playas pertenecen a la nación y busca darle más dientes a Profeco para retirar anuncios y sancionar. Bajo el gobierno de Miguel Ángel Navarro, las denuncias sobre cercas, mallas y obstáculos llevan años. El acceso al mar no puede convertirse en privilegio de quien pueda pagarlo. El gobernador está obligado a poner orden en beneficio de la sociedad. ¿O no lo hará?

3. Ocurrencia. Víctor Castro Cosío, gobernador de BCS, abrió un flanco innecesario al plantear que bancos, transporte naval e industrias aeronáuticas podrían volver a manos del Estado mediante expropiaciones. No tardaron las reacciones: Rubén Moreira alertó sobre los efectos económicos de esas declaraciones, Federico Döring y Kenia López las calificaron de irresponsables, al señalar que generan incertidumbre para la inversión y la propiedad privada. Hablar de expropiar en plena discusión económica no es precisamente una señal de certidumbre. Inoportuno y absurdo.

4. Por si fuera poco. Rocío Nahle no termina de salir de un problema cuando ya tiene otro encima. Ahora, en Jáltipan, un incendio en la planta PMV Minera permanece activo después de una explosión que dejó tres personas muertas y una lesionada. La Zona Cero continúa inaccesible y la presencia de combustible mantiene el riesgo de una nueva explosión, mientras autoridades desalojaron comunidades cercanas y habilitaron albergues. La gobernadora Nahle habla de “control operativo”, pero el fuego sigue encendido. Los problemas en Veracruz no dan tregua: apenas se apaga uno, otro vuelve a encenderse.

5. Candados. El Partido del Trabajo de Alberto Anaya quiere ponerle reglas a la inteligencia artificial antes de que termine imponiendo las suyas. La iniciativa plantea clasificar los sistemas según su nivel de riesgo y exigir supervisión humana cuando los algoritmos intervengan en justicia, empleo, salud, infraestructura crítica o servicios públicos. También propone identificar con marcas de agua los contenidos generados o manipulados con IA y establecer consecuencias para campañas automatizadas de falsedad y descrédito. La tecnología avanza rápido; ponerle candados antes del desastre no es mala idea.