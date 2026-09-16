Natanael Cano está listo para regresar a la Ciudad de México con dos conciertos en el Estadio GNP Seguros como parte de su Vol. 1 Tour, gira con la que presentará parte de su nueva etapa musical y las canciones de su más reciente álbum.

El intérprete de “Mi Bello Ángel” se presentará el 18 y 19 de septiembre de 2026, en ambas fechas a las 21:00 horas, de acuerdo con la información disponible en Ticketmaster.

La expectativa alrededor de estos conciertos aumentó después de que se anunció una segunda fecha en la capital del país. Ahora, los seguidores del llamado “Rey de los Corridos Tumbados” tendrán dos oportunidades para verlo en vivo.

Si vas a asistir, aquí te contamos cuándo es el concierto, a qué hora comienza, dónde comprar boletos y qué canciones podría incluir Natanael Cano en su setlist.

Natanael Cano en CDMX horario, boletos y posible setlist de su concierto IG: @natanael_cano

¿Cuándo y a qué hora es el concierto de Natanael Cano en CDMX?

Natanael Cano llegará al Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México con dos presentaciones consecutivas como parte del Vol. 1 Tour.

Las fechas confirmadas son:

Viernes 18 de septiembre de 2026

Sábado 19 de septiembre de 2026

Recinto: Estadio GNP Seguros, CDMX

Hora: 21:00 horas

La gira continuará posteriormente por otras ciudades del país. Ocesa contempla, entre otras fechas, una presentación el 25 de septiembre en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara.

El regreso de Cano ocurre después de una etapa en la que el cantante exploró sonidos alejados de los corridos que lo colocaron como uno de los principales representantes del movimiento de corridos tumbados.

Ahora, con Natanael Cano, Vol. 1, el artista apuesta nuevamente por las raíces del regional mexicano.

Natanael Cano en CDMX horario, boletos y posible setlist de su concierto IG: @natanael_cano

¿Cuánto cuestan los boletos para Natanael Cano y dónde comprarlos?

Los boletos para las presentaciones de Natanael Cano en CDMX se comercializan a través de Ticketmaster. No obstante, las entradas para el viernes 18 de septiembre se agotaron en pocos días, por lo que solo quedan disponibles para el sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas.

Precios de los boletos

VIP: $4,439

$4,439 Paquete VIP: $9,958

$9,958 General A: $2,827

$2,827 Paquete VIP General A: $7,414

$7,414 General B: $1,600

$1,600 Paquete VIP General B: $6,031

$6,031 GNP: $2,827, $3,450 y $4,311

$2,827, $3,450 y $4,311 Verde B: $2,331, $2,797 y $3,497

$2,331, $2,797 y $3,497 Verde C: $1,125, $1,701 y $1,871

$1,125, $1,701 y $1,871 Naranja B: $1,674, $2,009 y $2,310

$1,674, $2,009 y $2,310 Naranja C: $967, $1,161 y $1,277

Para evitar fraudes, es importante no comprar entradas a través de perfiles desconocidos en redes sociales o páginas que no estén vinculadas con la venta oficial del evento.

Natanael Cano en CDMX horario, boletos y posible setlist de su concierto IG: @natanael_cano

¿Qué canciones podría cantar Natanael Cano en su concierto?

Hasta el momento, Natanael Cano no ha revelado de manera oficial el setlist que interpretará en sus conciertos de la Ciudad de México. Sin embargo, sus presentaciones anteriores permiten anticipar algunos de los temas que podrían formar parte del espectáculo.

Entre las canciones que han aparecido en repertorios recientes del cantante se encuentran:

Madonna

Selfies

Pacas de Billetes

Pancake

Primo

Adrenalina

Mi Bello Ángel

Apelativo

La Factura

Aeternum

MDLM

CR7

Más Altas que Bajadas

Se Murió

Morritas

Porte Exuberante

Amapola

Compa Bladi

Entre las de 20

Tipo Gatsby

AMG

Lou Lou

Vino Tinto

Blancanieves

Perlas Negras

Mar Azul

La expectativa también está puesta en sus canciones más recientes, ya que el Vol. 1 Tour está directamente relacionado con el lanzamiento de su nuevo álbum.

Por esta razón, es posible que el espectáculo combine algunos de los éxitos que consolidaron la carrera de Cano con temas de su producción más reciente.

Natanael Cano en CDMX horario, boletos y posible setlist de su concierto IG: @natanael_cano

¿Qué debes saber antes de ir al concierto de Natanael Cano?

Si tienes boleto para alguno de los conciertos de Natanael Cano en CDMX, toma en cuenta que el espectáculo se realizará en el Estadio GNP Seguros y que el inicio está programado para las 21:00 horas.

Lo recomendable es llegar con suficiente anticipación para pasar los filtros de seguridad y ubicar la entrada correspondiente a tu localidad.

Otro punto importante es revisar las condiciones de acceso antes de acudir.

Objetos permitidos

Lentes de sol

Baterías externas para celulares

Tapones para oídos

Toallas y tampones

Medicamentos con receta

Binoculares sin láser

Maquillaje en polvo

Sombreros y gorras

Gel antibacterial

Cámaras no profesionales

Banderas sin asta

Bloqueador solar

Objetos prohibidos

Cámaras profesionales

Equipo profesional de grabación

Accesorios para cámaras

Dispositivos electrónicos grandes

Ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar la vista de los demás fans

Cigarros, cajetillas abiertas o cerradas

Vapes y encendedores

Comida y bebidas

Paraguas o sombrillas

Drogas

Rayos láser y luces químicas

Medicamentos de venta libre

Armas

Aerosoles

Drones

Para quienes asistirán a alguna de las dos fechas, la recomendación principal es consultar las indicaciones de Ticketmaster y del Estadio GNP Seguros antes de salir, además de conservar a la mano el boleto digital y llegar con anticipación.

Los conciertos del 18 y 19 de septiembre marcarán el regreso de Natanael Cano a la Ciudad de México con una propuesta vinculada a su nueva producción. Para sus seguidores, además de disfrutar sus canciones más conocidas, el atractivo estará en conocer qué temas de Vol. 1 llegarán al escenario y cómo se integrarán con los éxitos que ya forman parte de sus presentaciones.