Tributo al rey con banda Vol. 2: Las colaboraciones inéditas de Vicente Fernández

Hace casi cinco años, el público mexicano recibió la triste noticia de que Vicente Fernández había fallecido a los 81 años en Guadalajara. Don Vicente dejó un legado de más de 100 discos y unas mil 500 canciones registradas que parecía que ahí quedarían; no fue así. El charro de Huentitán tenía un vicio único: amaba entrar al estudio a grabar; por eso, y como dicen por ahí: “hombre prevenido vale por dos”, don Vicente dejó un máster con más de 200 canciones grabadas con su voz que poco a poco se han convertido en proyectos póstumos.

Su hijo mayor, Vicente Fernández Jr., junto con doña Cuquita Abarca, su esposa durante 58 años, son los encargados de velar y preservar el legado de don Vicente, una tarea que parece sencilla, pero que en realidad es una gran responsabilidad.

Por una parte como productor y por otra como su hijo, me parece algo más allá de... digo, no de lo posible, porque es posible, pero es una responsabilidad enorme, es un compromiso muy grande. Y ésta es una oportunidad públicamente: hay diferentes plataformas o medios que llegaron a decir que si hay conflictos, que si hubo roces, que si hubo enojos... en ningún momento ha habido ningún roce, ningún enojo, y lugar, posición y géneros hay para todos.

Para todos los cantantes hay, para todos nosotros, pero como productor pues no se puede chiflar y comer pinole, y más por la responsabilidad de llevar en los hombros con mucho orgullo y compromiso la música de don Vicente Fernández, saber ir por el camino exacto y tener la sensibilidad”, compartió Vicente hijo en entrevista con Excélsior.

No son una casualidad estas palabras de parte de Vicente Jr.; él es el encargado de analizar cada proyecto que llega para ver si es viable. Así es como llegó Tributo al rey con banda (Grandes duetos) Vol. 2, en donde don Vicente une su voz con artistas como Ana Bárbara, Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, Remmy Valenzuela, Víctor García, Luis Ángel El Flaco, Joss Favela y Julio Preciado, entre otros, para darle nueva vida a sus clásicos.

El álbum ya está disponible. Sony Music México

“Fue un trabajo bastante complejo, de bastante tiempo, fueron cerca de 18 meses, un poquito más, el conjuntar una lista de posibles participantes, de lo cual nos tuvimos que ir acoplando a las agendas, a los compromisos de cada quien. Sí fue un trabajo un poquito complicado, pero pensando también en las nuevas generaciones, los nuevos talentos que han ido surgiendo y labrando su camino... así como el público lo eligió, postuló y puso en la silla donde tiene la música de mi padre, esos fueron factores para hacer las invitaciones. Se invitó a Yuridia, por ejemplo, pero por cuestiones personales y de su embarazo, pausó y no se dio la oportunidad.

Como me dio la indicación mi madre, que quiere que la música de don Vicente Fernández esté en diferentes generaciones y se siga escuchando, tenemos muy buena satisfacción del disco original, el primer disco de banda sinaloense que cantó como solista mi papá, que también estuvo involucrado. Hoy con el volumen 2 tenemos una satisfacción enorme, porque el volumen 1 ha tenido unos números bastante satisfactorios para llevar poquito más de cuatro meses que salió al mercado; una cosa extraordinaria cómo lo recibió la gente, cómo lo recibió el público”, explicó.

MÚSICA ARTESANAL

Como explicó el mayor de los hijos de don Vicente, Tributo al rey con banda (Grandes duetos) Vol. 2 fue un trabajo largo, con mucho cuidado y detalle en cada canción que El charro de Huentitán dejó grabada, y en donde si bien la tecnología ayudó a unir la voz de Fernández con la de otros artistas, no se utilizó para modificarla o recrearla.

“Nunca hay que decir nunca a nada, y hay que poder empaparse de lo que va siendo la actualidad, del tiempo que estamos viviendo, pero si tenemos en nuestro poder, en nuestras manos, las voces originales, no hay necesidad. ¿Para qué confundir al público y para qué querer inventar el hilo negro si el hilo ya está?

Cuquita Abarca y Don Vicente Fernández Jr. Sony Pictures

Hoy escucho a mi papá con el mismo amor, el mismo sentimiento; puesto que mi padre no está con nosotros físicamente, no está en este plano, su esencia sigue en toda su música. Quiero esclarecer a todo el público que no hay ninguna inteligencia artificial; son voces originales grabadas de los másteres que hizo mi padre, se hicieron grabaciones con música nueva y cada invitado puso su voz como nueva grabación original. No hay uso de inteligencia artificial”, dijo tajante.

VOCES DESDE EL CIELO

Una de las apuestas más desafiantes que presenta esta nueva producción discográfica fue con El último barco, en donde la voz de Vicente Fernández se une a la de Joan Sebastian para darle vida a este clásico.

“En la canción que canta en colaboración con nuestro querido Joan Sebastian no se utilizó inteligencia artificial ni para mi padre ni para Joan. Puesto que el disco original fue con arreglos de mariachi, se tomó la voz de mi padre con los arreglos de mariachi; así Joan, como tantos compositores —como don José Alfredo Jiménez o nuestro querido Juan Gabriel—, grababan sus composiciones aunque se las hubieran dado a diferentes compañeros o compañeras cantantes, para sacarlas luego en su catálogo personal como cantantes también, no sólo como compositores.

Joan tenía grabadas las canciones con su voz, y lo que hicimos fue que en el mismo estudio de Joan Sebastian estaba la voz de Joan y la voz de mi padre, y se armó la unión junto con nuevos arreglos, porque el arreglo fue con banda, que es el que tenemos en el disco”, agregó.

HAY CHENTE PARA RATO

Tener un máster con más de 200 canciones grabadas, entre clásicas e inéditas, abre un abanico de posibilidades para que don Vicente pueda seguir deleitando a los amantes de la música regional mexicana con su voz. Eso lo saben Vicente Jr. y doña Cuquita, quienes tienen la firme convicción de que Chente siga cantando.

“Hay más proyectos, no los puedo decir todavía, pero en los proyectos siguientes estarán mis sobrinos. No hay que confundir ni revolver ni hacerse bolas: banda es banda, mariachi es mariachi. Hay mucho material inédito, hago la aclaración; ahorita estamos haciendo proyectos con éxitos del catálogo de don Vicente Fernández, pero tenemos música inédita que obviamente irá saliendo. Hay música de don Vicente Fernández para más generaciones y para muchos años más; o sea, hay música para que sigamos aplaudiendo y él siga cantando”, señaló Vicente Jr.