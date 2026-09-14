Este lunes 14 de septiembre de 2026, la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) anunció el inicio formal de una investigación de oficio por posibles prácticas anticompetitivas dentro del futbol profesional en México.

De acuerdo con el aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el procedimiento quedó registrado bajo el expediente IO-001-2026. Esta indagatoria estará a cargo de la Autoridad Investigadora de la CNA, el órgano regulador con la facultad de vigilar la libre concurrencia en los mercados mexicanos y sancionar abusos corporativos.

¿Qué está investigando exactamente la CNA?

De acuerdo con la CNA, el objetivo es analizar a fondo el mercado de la “afiliación, organización y acceso a competiciones de futbol profesional federado”, así como los servicios similares o relacionados.

La autoridad señala que luego de los eventos ocurridos en los últimos meses, se cuentan con elementos suficientes para “abrir formalmente una investigación de oficio por posibles prácticas monopólicas en el mercado de futbol profesional en México”.

“La Autoridad Investigadora decidió iniciar esta investigación tras dar seguimiento puntual a hechos y conductas que podrían constituir prácticas monopólicas relativas, es decir, conductas de abuso de poder de mercado que pudieran estar afectando el mercado de futbol en el país”, se lee en el comunicado de la CNA.

La CNA reconoce el gran impacto económico que tiene el futbol, no solo por los aficionados y popularidad, también, por los bienes y servicios que involucran a este deporte.

La CNA inicia investigación por prácticas monopólicas en el futbol mexicano Cuartoscuro/Graciela López Herrera

¿Cuál es el impacto económico del futbol en México?

La CNA destaca las siguientes cifras:

México es el segundo país del mundo con más aficionados de futbol, movilizando a aproximadamente 250,000 personas cada fin de semana.

La final de la “ Copa del Mundo 2026 ” habría tenido, tan solo en México, una audiencia estimada de más de 30.5 millones de personas.

” habría tenido, tan solo en México, una audiencia estimada de más de 30.5 millones de personas. La industria del futbol generó en México más de 52 mil millones de pesos en 2024 y genera aproximadamente 150,000 empleos al año.

Una investigación en curso, no una sanción anticipada

En su comunicado, la Comisión Nacional Antimonopolio fue enfática al aclarar que el inicio de esta auditoría no debe interpretarse como un prejuzgamiento. Hasta el momento, no se identifica a ningún infractor en específico, ni se emitió sanción alguna sobre ninguna liga, federación, club o directivo.

“En caso de que, tras el procedimiento de investigación y, en su caso, el procedimiento subsecuente, se acredite la responsabilidad de algún agente económico, el Pleno de la CNA puede imponer sanciones de hasta el 10% de sus ingresos anuales y ordenar la corrección o supresión de la práctica anticompetitiva.”