Detienen a Samuel Adrián por ‘Colombia: fábrica de niños trans’; De la Espriella pide legislar

El creador de contenido mexicano Samuel Adrián, director del documental Colombia: fábrica de niños trans, fue detenido el domingo 13 de septiembre en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, luego de que las autoridades colombianas hicieron efectiva una orden de arresto emitida dentro de un proceso judicial por desacato.

El caso ha generado una nueva discusión en Colombia sobre los límites de la libertad de expresión, las decisiones judiciales relacionadas con contenidos difundidos en internet y los procedimientos médicos vinculados con la transición de género en menores.

De acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento, la detención no corresponde a una investigación penal ni a la imputación de un delito, sino a una sanción derivada de un incidente de desacato, figura utilizada cuando una persona incumple una orden judicial emitida en el marco de una acción de tutela.

El origen del proceso está relacionado con la negativa de Adrián a retirar de internet el documental y otros contenidos publicados en su canal de YouTube.

Samuel Adrián anticipó en video su detención

Antes de abordar el vuelo hacia Bogotá, Adrián difundió un video desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, en el que aseguró que conocía la posibilidad de ser privado de su libertad.

Si este video sale a la luz, para cuando lo esté viendo, ya habré sido privado de mi libertad por haberme negado a eliminar el documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’”, afirmó.

En esa grabación sostuvo que la resolución contemplaba 10 días de arresto y una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales, según la información que dijo haber recibido de las autoridades judiciales.

El creador de contenido también intentó colocar el caso más allá de su propia situación jurídica y presentó su negativa a retirar el documental como una defensa de los menores a los que, según su postura, se les han aplicado tratamientos relacionados con la transición de género.

Las verdaderas víctimas son los miles de niños colombianos que han sido sometidos a la agenda perversa del supuesto cambio de sexo”, manifestó en el video.

Adrián añadió que, mientras él podría recuperar su libertad después del periodo establecido por la resolución, algunos menores tendrían que afrontar durante el resto de sus vidas las consecuencias de procedimientos que, desde su perspectiva, nunca debieron realizarse.

Si estos diez días de arresto sirven para que otras personas conozcan lo que está ocurriendo, para darle luz a las verdaderas víctimas y para que más padres abran sus ojos, pues entonces, que así sea”, declaró.

¿Por qué fue detenido el creador del documental?

La controversia tiene como antecedente el contenido de Colombia: fábrica de niños trans, documental en el que Adrián aborda tratamientos y protocolos médicos relacionados con la transición de género en niños y adolescentes.

El caso también involucra al médico Mario Angulo, a quien el creador de contenido menciona en el documental y en publicaciones posteriores.

La disputa llegó a los tribunales después de que una tutela derivara en una orden para retirar determinado material. La negativa de Adrián a cumplir con esa decisión desembocó en el incidente de desacato que finalmente derivó en la orden de arresto.

Por ello, el punto jurídico central no es que el documental haya originado por sí mismo una acusación penal, sino que las autoridades judiciales consideraron incumplida una orden dentro del proceso de tutela.

El presidente Abelardo de la Espriella pide legislar

La detención también provocó una reacción directa del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, quien consideró que el caso debe servir para abrir una discusión nacional sobre los procedimientos de transición de género en menores.

A través de su cuenta de X, el mandatario escribió.

El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional”.

De la Espriella dirigió además un llamado al Congreso para que establezca mediante legislación los límites de estos procedimientos.

Hago un llamado al Congreso: llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores”, sostuvo.

El mandatario consideró que existen vacíos derivados de la interpretación del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva, por lo que, desde su perspectiva, corresponde al Poder Legislativo establecer las reglas.

La interpretación del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva ha dejado vacíos que deben ser resueltos legislativamente, siempre bajo el principio constitucional de prevalencia de los derechos de los niños”, afirmó.

“Los niños son sagrados”, afirma el mandatario

El presidente colombiano también cuestionó que decisiones de esta naturaleza queden determinadas exclusivamente mediante acciones de tutela, protocolos administrativos o criterios jurisprudenciales.

No podemos seguir dejando estas decisiones únicamente en manos de tutelas, protocolos administrativos y criterios jurisprudenciales”, puntualizó.

De la Espriella cerró su pronunciamiento colocando la protección de la infancia y la autoridad de los padres como uno de los ejes de su administración:

La Patria Milagro comienza defendiendo a nuestros niños, sus familias y la potestad de los padres. En mi Gobierno, los niños son sagrados”.

La declaración del mandatario convierte el caso de Samuel Adrián en un asunto que trasciende la situación particular del creador de contenido y abre un debate político sobre libertad de expresión, decisiones judiciales, derechos de los menores y regulación de tratamientos relacionados con la transición de género.