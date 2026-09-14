Gobierno reporta 667 mil viviendas contratadas y más de 4.5 millones de créditos reestructurados

El gobierno de México reportó avances en su estrategia nacional de vivienda, al informar que en los últimos dos años se han contratado 667 mil viviendas, mientras que más de 4.5 millones de créditos del Infonavit han sido reestructurados para brindar mejores condiciones a las familias.

Durante la presentación del balance de los programas del sector vivienda, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, destacó que las acciones emprendidas buscan recuperar la construcción de vivienda social y atender las necesidades habitacionales de millones de familias en el país.

La funcionaria detalló que actualmente existen 766 proyectos o predios comprometidos para el desarrollo de vivienda y que la inversión acumulada asciende a 75.9 mil millones de pesos.

Vega señaló que el objetivo del gobierno es alcanzar una inversión total de un billón de pesos en materia de vivienda, considerando la adquisición de terrenos, construcción de obras y los servicios relacionados con estos proyectos.

De acuerdo con las estimaciones presentadas, las actividades vinculadas con la compra de tierra, construcción y servicios asociados representan anualmente alrededor de 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Además, el sector de la vivienda representa una fuente importante de empleo, ya que se estima que por cada vivienda contratada y en proceso de construcción se generan cuatro empleos.

Dentro de las acciones impulsadas por el gobierno federal también destaca el programa Vivienda para el Bienestar, que hasta ahora ha beneficiado a 321 mil 210 familias. Presidencia

Vivienda para el Bienestar avanza hacia su meta nacional

Dentro de las acciones impulsadas por el gobierno federal también destaca el programa Vivienda para el Bienestar, que hasta ahora ha beneficiado a 321 mil 210 familias trabajadoras al servicio del Estado.

El programa tiene como objetivo alcanzar a 400 mil familias en todo el país, principalmente mediante mecanismos destinados a ofrecer soluciones definitivas y certeza jurídica a personas que enfrentaban dificultades para liquidar sus créditos habitacionales.

Como parte de esta estrategia, las autoridades han realizado mil asambleas en las 32 entidades federativas, donde se han entregado constancias de liquidación a las personas beneficiarias.

Estos documentos acreditan la conclusión de las obligaciones crediticias y forman parte de las acciones gubernamentales para atender los llamados créditos impagables y brindar certidumbre patrimonial a las familias.

Con estos programas, el gobierno federal busca fortalecer la construcción de vivienda social, impulsar la generación de empleos y ampliar el acceso a soluciones habitacionales para las familias mexicanas.