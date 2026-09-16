¿Por qué el Festival de Sundance se llama así y qué tiene que ver Robert Redford?

El Festival de Sundance es una de las principales vitrinas del cine independiente, pero su nombre tiene una historia que comenzó mucho antes de que el evento fuera conocido así y está ligada a uno de los personajes más recordados de Robert Redford.

¿De dónde viene el nombre Sundance?

En 1969, cuando Robert Redford protagonizó junto a Paul Newman la película Butch Cassidy and the Sundance Kid, dirigida por George Roy Hill.

Newman interpretaba a Butch Cassidy, mientras que Redford daba vida a Sundance Kid, un forajido inspirado en Harry Alonzo Longabaugh, integrante de la banda Wild Bunch a finales del siglo XIX.

La película fue un éxito y terminó convertida en uno de los títulos más conocidos de la carrera de Redford. El nombre de su personaje también terminaría acompañando al actor fuera de la pantalla.

Redford ya tenía una relación con Utah desde años antes. Había conocido Provo Canyon en 1961 y posteriormente comenzó a comprar terrenos en la zona. Tras interpretar a Sundance Kid, eligió Sundance como nombre para aquellas tierras y el proyecto que desarrolló en ellas.

Con los años, el lugar quedó relacionado con actividades artísticas y con el interés de Redford por crear espacios para realizadores que buscaban desarrollar proyectos fuera del sistema de los grandes estudios de Hollywood.

El Festival de Sundance adoptó su nombre actual en 1991 y está ligado a Robert Redford. Reddit

El Festival de Sundance no fue creado originalmente por Robert Redford

Aunque el nombre está ligado a él, hay una diferencia importante en la historia del festival. Robert Redford no fundó el evento que hoy conocemos desde cero.

Sus antecedentes se encuentran en el Utah/US Film Festival, celebrado por primera vez en 1978. El proyecto buscaba promover el cine estadounidense y atraer producciones cinematográficas hacia Utah.

En aquellos años todavía no llevaba el nombre Sundance. Redford participó en sus primeras etapas, pero el proyecto que fundaría después sería el que terminaría modificando el rumbo del encuentro cinematográfico.

En 1981, el actor creó el Sundance Institute, una organización sin fines de lucro enfocada en apoyar a cineastas independientes. Parte de su trabajo comenzó con laboratorios en los que directores, guionistas y otros creadores podían desarrollar sus proyectos.

La sede elegida estaba en las montañas de Utah, en el lugar que Redford ya había bautizado como Sundance.

¿Cuándo se convirtió en el Sundance Film Festival?

El cambio llegó en 1985, cuando el Sundance Institute asumió la administración del festival que ya se realizaba en Utah.

El evento comenzó a fortalecer su relación con el cine independiente y a funcionar como escaparate para películas que tenían pocas oportunidades de competir por atención frente a las grandes producciones de Hollywood.

Sin embargo, todavía pasarían varios años antes de que adoptara el nombre con el que se hizo conocido en todo el mundo.

Fue en 1991 cuando pasó a llamarse oficialmente Sundance Film Festival, tomando el nombre del instituto creado por Redford.

La conexión puede rastrearse hasta aquel personaje de 1969. Sundance Kid dio nombre al proyecto de Redford en Utah, después al Sundance Institute y finalmente al Festival de Sundance.

El Festival de Sundance se consolidó como uno de los principales encuentros de cine independiente en Estados Unidos. Procine

¿Qué papel tuvo Robert Redford en el crecimiento de Sundance?

La relación de Redford con Sundance fue mucho más amplia que prestar indirectamente el nombre de uno de sus personajes.

El actor quería crear oportunidades para cineastas que no encontraban espacio dentro de Hollywood. El Sundance Institute desarrolló laboratorios y programas para apoyar proyectos desde etapas tempranas, mientras que el festival ofrecía un lugar donde esas producciones podían llegar a distribuidores, prensa y público.

Uno de los momentos que ayudó a consolidar esa reputación ocurrió en 1989 con sex, lies, and videotape, ópera prima de Steven Soderbergh.

La película obtuvo el Premio del Público en el festival y después ganó la Palma de Oro en Cannes. Su recorrido ayudó a mostrar que una producción independiente presentada en Utah podía encontrar distribución y llegar a una audiencia mucho mayor.

Durante las décadas siguientes, Sundance recibió trabajos de cineastas que posteriormente tendrían carreras destacadas, entre ellos Quentin Tarantino, Richard Linklater, Darren Aronofsky y Damien Chazelle.