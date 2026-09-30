¿Peligran sus hijos? El príncipe Harry estalla tras un perturbador incidente con la prensa

El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido junto a sus hijos, Archie y Lilibet, no ha estado exento de momentos de tensión.

A pocas semanas de que los pequeños comenzaran el curso escolar en Inglaterra, la familia volvió a estar en el centro de la atención mediática después de que dos hombres fueran vistos merodeando en los alrededores del colegio de los niños.

¿Qué pasó con Archie y Lilibet?

De acuerdo con reportes de medios británicos, personal de seguridad y trabajadores del centro educativo observaron a dos hombres con mochilas recorriendo el perímetro del colegio.

La presencia de dos hombres en los alrededores del colegio de Archie y Lilibet provocó una contundente reacción de los duques de Sussex. IG meghan

En algunos momentos, ambos se habrían detenido para mirar hacia el interior de las instalaciones, antes de regresar a una furgoneta. Posteriormente, la policía habría determinado que el vehículo era de alquiler y que los hombres eran fotógrafos internacionales.

Aunque no se ha informado que los niños hayan sufrido algún daño ni que hayan ingresado al recinto escolar, el episodio generó preocupación debido a que ocurrió en las inmediaciones del lugar donde Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, realizan sus actividades cotidianas.

El príncipe Harry denuncia una invasión a la privacidad de sus hijos

El portavoz de Harry y Meghan fue tajante al cuestionar lo ocurrido y señaló que existe una diferencia importante entre realizar una actividad periodística legítima y vigilar los alrededores de una escuela para intentar fotografiar a menores.

Harry volvió a expresar su preocupación por la privacidad de sus hijos luego de que fotógrafos internacionales fueran vistos observando el interior del colegio. IG meghan

La familia considera que, independientemente de las imágenes que los fotógrafos pretendieran obtener, acercarse de esa manera al colegio constituye una intromisión inaceptable en la privacidad de los pequeños.

La preocupación de Harry por la seguridad de sus hijos

La seguridad ha sido una de las principales preocupaciones de Harry y Meghan desde que decidieron regresar al Reino Unido. Archie y Lilibet comenzaron el curso en un primer colegio, pero permanecieron allí únicamente dos días.

Archie y Lilibet cambiaron recientemente de colegio por motivos relacionados con la seguridad, y ahora un nuevo incidente volvió a generar preocupación. IG meghan

Según los reportes, el problema estuvo relacionado con el intenso tráfico de la zona y las dificultades que este generaba para los desplazamientos del equipo de seguridad privado de la familia.

Posteriormente, los niños fueron trasladados a otro centro educativo cuya ubicación no ha sido revelada públicamente por motivos de seguridad.

El cambio se produjo poco después del regreso de la familia a Inglaterra, tras aproximadamente seis años de vida en California. Harry ha contado que sus hijos están felices en su nuevo colegio y que para él ha sido positivo volver a pisar suelo británico.

El recuerdo de Lady Di detrás de la reacción del príncipe Harry

El incidente adquiere una dimensión especialmente sensible por la historia familiar de Harry. Su madre, la princesa Diana, murió en París el 31 de agosto de 1997 después de un accidente automovilístico ocurrido cuando el vehículo en el que viajaba era seguido por paparazzi.

El episodio cerca del colegio de los hijos de Harry y Meghan recordó al príncipe la difícil relación que mantiene con los paparazzi desde la muerte de Lady Di. Grosby

Desde entonces, la relación de Harry con la prensa ha estado profundamente marcada por aquella tragedia. El príncipe ha hablado en numerosas ocasiones sobre el impacto que tuvo la persecución mediática de su madre y su preocupación por evitar que una situación similar afecte a su propia familia.

El regreso a Reino Unido también ha reabierto el debate sobre su seguridad. Después de abandonar sus funciones como miembro activo de la familia real en 2020, Harry dejó de contar con la misma protección policial automática y ha recurrido a seguridad privada.

La protección de Archie y Lilibet se ha convertido en una prioridad para los Sussex, especialmente después de que los niños fueran trasladados a otro colegio. IG meghan

El príncipe ha solicitado que se revise la situación y que sus condiciones de protección sean suficientes cuando se encuentra en el país.

El caso recuerda que el regreso de los Sussex al Reino Unido implica nuevos retos para una familia que ha pasado años intentando equilibrar su exposición pública con una vida privada.

Por ahora, Harry y Meghan han dejado clara su postura: para ellos, fotografiar a figuras públicas es una cosa, pero acercarse a una escuela y observar a sus hijos es una línea que no debería cruzarse.