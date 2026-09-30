Confirman Exterminio 28 años después 3: Cillian Murphy volverá a ser el protagonista

Danny Boyle confirmó oficialmente la producción de 28 años después 3, la esperada cinta que cierra la popular franquicia británica de infectados. El cineasta garantizó el regreso del ganador del Oscar, Cillian Murphy, en el papel protagónico que lanzó su carrera.

Durante su presentación estelar en el Festival de Cine de Zúrich, el director calmó a los fanáticos presentes y ratificó la continuidad de la saga. El proyecto cuenta ya con un guion completamente terminado bajo la pluma del aclamado escritor Alex Garland.

Cillian Murphy y su último cameo en 28 años después. Foto: Sony Pictures

Boyle declaró frente a la prensa que la película iniciará su rodaje pronto porque el público exige constantemente una resolución para la historia. Aunque el cineasta omitió fijar una fecha de estreno exacta, dejó claro que el texto literario de Garland ofrece material brillante para encender las cámaras.

El realizador detalló que la próxima entrega mostrará "mucho de Cillian Murphy" en pantalla y aprovechó el momento para elogiar el físico del actor irlandés. Boyle recordó con humor el desnudo del intérprete en la cinta original, comparando su complexión delgada con la figura del icónico rockero Iggy Pop.

La taquilla de la saga y el futuro de la trilogía

Justo un año atrás, la directora Nia Da Costa estrenó la violenta secuela 28 años después: El templo de los huesos. La cinta elevó el nivel de sangre e introdujo nuevos conceptos al mito de la infección, pero enfrentó severos problemas de asistencia durante su recorrido por los complejos cinematográficos.

La recaudación financiera mundial de la película a duras penas arañó los 59 millones de dólares en la taquilla global. Este decepcionante desempeño comercial desató fuertes rumores sobre la cancelación definitiva de la franquicia y alarmó severamente a los fieles seguidores del oscuro universo apocalíptico.

Exterminio: 28 años después 'El templo de huesos' no tuvo éxito en taquilla. Foto: Sony Pictures

Las recientes palabras del padre de la saga eliminan de tajo cualquier duda sobre la viabilidad del proyecto. Los ejecutivos involucrados mantendrán vivo el plan original de construir una trilogía cinematográfica, apostando por la nostalgia y el talento del equipo creativo fundador.

La reincorporación de Murphy representa hoy el mayor imán de taquilla para esta tercera y última parte. Su reciente estatus como estrella de primera línea en Hollywood inyecta atractivos incentivos financieros a una producción que requería un salvavidas comercial para convencer a los distribuidores internacionales.

Candidatos para el agente 007 y próximos estrenos

Fuera del universo de los rabiosos infectados, Boyle tomó los micrófonos del festival para proponer a Jack O'Connell como el próximo James Bond. El cineasta británico dirigió al joven actor en el desafiante rol del antagonista principal dentro de 'El templo de los huesos'.

El laureado director lamentó el rechazo sistemático de los productores de la saga de espionaje hacia su propuesta para continuar la historia tras 'Sin tiempo para morir'. Los dueños de los derechos de Ian Fleming perdieron el interés en el argumento trazado por Boyle y desecharon sus ideas.

La exdirectora de casting reveló por qué los actores no podrían ser James Bond Grosby Group

Actualmente, el realizador concentra toda su energía en la promoción mediática de Ink, su más reciente propuesta para la pantalla grande. Este proyecto generó rechazo y una fuerte polémica en los círculos creativos debido a la utilización explícita de inteligencia artificial generativa durante su fase de desarrollo.

El público emitirá su juicio final en las salas de cine en poco tiempo para evaluar el peso tecnológico del filme. La controversial cinta 'Ink' aterrizará en la cartelera de todo el mundo el 6 de enero de 2027, marcando el paso previo de Boyle antes de revivir la pesadilla zombie que lo catapultó a la fama internacional.