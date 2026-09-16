Filtran el celular de Meghan Markle por unirse al grupo de WhatsApp de la escuela de Archie

Formar parte de la comunidad escolar de tus hijos suele implicar adaptarse a ciertas dinámicas modernas inevitables, como unirse al grupo de WhatsApp de la escuela… pero para Meghan Markle, esta simple dinámica le ocasionó la filtración de su número de celular.

La duquesa de Sussex se vio expuesta en la comunidad educativa de la que sus hijos con el príncipe Harry, Lilibet y Archie, forman parte. Además de haber cambiado a los niños de escuela, ahora se enfrentan a otra brecha de seguridad.

Buscando integrarse como cualquier otra madre en la rutina cotidiana del centro educativo, la exactriz estadounidense decidió unirse personalmente al chat grupal de los padres de la clase.

Lo que prometía ser una interacción comunitaria, terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza logístico cuando capturas de pantalla de la conversación comenzaron a circular hasta terminar en las portadas de medios internacionales.

Filtran el celular de Meghan Markle por unirse a grupo de WhatsApp Instagram @meghan

Filtran el celular de Meghan Markle por unirse a un grupo de WhatsApp

Según lo publicado por la prensa británica, Meghan Markle fue agregada a un grupo de

WhatsApp titulado Year 3 (Tercero de primaria), con padres de familia de los compañeros de clase de su hijo Archie.

Una de las madres presentes en la conversación dio la bienvenida oficial a la duquesa: “Bienvenida a Meghan, que mañana suma a Archie a la clase”. Segundos después, otra integrante del foro añadió un cordial mensaje de saludo para romper el hielo.

La respuesta de la duquesa de Sussex no se hizo esperar y respondió:

¡Hola mamás! Muchas gracias por la cálida bienvenida. Estoy muy feliz de formar parte de esta comunidad.

Sin embargo, la cordialidad duró poco. Apenas unas horas después de que se produjera el intercambio de cortesías, una de las personas presentes en el chat escolar realizó una captura de pantalla donde figuraba el número de teléfono privado vinculado al perfil de Meghan y comenzó a distribuirla.

De acuerdo con diversas fuentes, la filtración del celular de Meghan Markle pudo ser vendida a la prensa sensacionalista del Reino Unido por alguno de los padres, aunque esto no está 100% comprobado.

Aunque en muchos sitios se censuraron los números para evitar un acoso masivo hacia la celebridad, el daño estructural ya estaba hecho: la información privada había salido del círculo cerrado de confianza y la captura original circulaba sin freno.

Para dos figuras públicas que han mantenido un enfrentamiento abierto con la prensa sensacionalista y que han argumentado reiteradamente los peligros que acechan a su núcleo familiar por la falta de protección oficial, este incidente ha supuesto una importante vulneración de su intimidad.

Filtran el celular de Meghan Markle por unirse a grupo de WhatsApp Instagram @meghan

La vida de los Sussex a su regreso a Reino Unido

El desafortunado episodio del grupo de WhatsApp pone de manifiesto lo complejo que resulta para Harry y Meghan construir una vida familiar normalizada.

El deseo de la duquesa de involucrarse activamente en la rutina académica de Archie y Lilibet, saludando de primera mano a otras madres y participando de las actividades comunitarias, chocó frontalmente con la realidad de un entorno donde la información sobre la pareja cotiza a precios elevados en la prensa.

Sus hijos fueron reubicados en una nueva escuela solo dos días después, debido a que el centro escolar anterior no garantizaba la seguridad en los traslados. Y ahora, con la filtración del número de celular de Meghan, los duques de Sussex es probable que busquen, de nuevo, protección oficial financiada por la corona británica.