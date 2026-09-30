Nuevo video de Yolanda Andrade preocupa a sus fans; cancela Montse y Joe

La salud de Yolanda Andrade volvió a generar preocupación entre sus fans. La conductora no pudo presentarse en Montse y Joe y, desde sus redes sociales, compartió un video para explicar el motivo de su ausencia.

En las imágenes, Yolanda aparece devastada mientras habla sobre el tratamiento que está explorando. Su estado generó comentarios entre sus seguidores, quienes han estado pendientes de su evolución desde que comenzó a enfrentar distintos problemas de salud.

La conductora explicó que, por ahora, ha tenido que reducir sus actividades y que hay medicamentos que ya no quiere tomar, salvo los que necesita para controlar el dolor.

Yolanda Andrade cancela su participación en Montse y Joe

A través del video, Yolanda dejó claro que su ausencia del programa se debió a una situación que está fuera de sus manos.

"Por causa de fuerza mayor, no puedo ir", comentó la conductora, antes de aprovechar el momento para enviarle un mensaje a su compañera Montserrat Oliver, con quien comparte la conducción de Montse y Joe.

Yolanda también preguntó por los invitados que estarían en el programa y bromeó con las personas que se encontraban a su alrededor. En medio de la conversación presentó a Vicky, quien aseguró que la están cuidando y que todos la quieren mucho.

En las imágenes, Yolanda aparece devastada mientras habla sobre el tratamiento que está explorando Especial

"Te amo, cambio y fuera", dijo Yolanda al final del video, no sin antes explicar que el doctor le había pedido que no acercara su teléfono al equipo que estaban utilizando.

El video rápidamente llamó la atención de sus seguidores, especialmente porque la conductora se ha mantenido alejada de sus actividades habituales debido a sus problemas de salud.

Durante el video, Yolanda mencionó que comenzó a explorar la llamada terapia de energía escalar, un método de medicina alternativa que sus promotores relacionan con supuestos campos de energía y que, según quienes la ofrecen, buscaría favorecer el bienestar y disminuir algunas molestias.

Sin embargo, es importante hacer una precisión: no existe evidencia científica sólida que demuestre que la llamada energía escalar sea un tratamiento eficaz para enfermedades como la ELA. Tampoco debe considerarse un sustituto de la atención médica convencional.

De acuerdo con la información disponible sobre este tipo de prácticas, sus defensores aseguran que pueden ayudar con estrés, dolores musculares, sueño y sensación de bienestar, aunque estos beneficios no cuentan con respaldo clínico suficiente.

El video de Yolanda Andrade rápidamente llamó la atención de sus seguidores Captura de pantalla de Instagram

Por eso, cualquier tratamiento alternativo debería ser consultado previamente con un profesional de la salud, sobre todo cuando una persona enfrenta una enfermedad que requiere atención especializada.

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica?

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares. De acuerdo con Mayo Clinic, puede provocar debilidad que empeora con el tiempo y comenzar con síntomas como espasmos, dificultad para hablar o problemas para tragar.

Conforme avanza, puede afectar funciones necesarias para caminar, hablar, comer e incluso respirar. Aunque actualmente no existe una cura, existen tratamientos y líneas de investigación enfocadas en controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta enfermedad.

A través del video, Yolanda dejó claro que su ausencia del programa se debió a una situación que está fuera de sus manos @monserrat33

La situación de Yolanda Andrade continúa generando preocupación entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a sus próximas apariciones y a cualquier actualización sobre su estado.