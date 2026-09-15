¿Quién es su verdadero padre? La teoría que persigue el origen del príncipe Harry

Los rumores alrededor de la familia real británica parecen no tener fecha de caducidad. Entre romances, conflictos familiares y secretos atribuidos a la monarquía, existe una teoría particularmente polémica que ha perseguido al príncipe Harry desde prácticamente su nacimiento: la idea de que el rey Carlos III no sería su padre biológico.

¿Quién es el verdadero padre del príncipe Harry?

Aunque no existe ninguna prueba que respalde esta versión, durante décadas el nombre de James Hewitt ha aparecido relacionado con la especulación.

La relación entre Lady Di y James Hewitt se convirtió en uno de los romances más comentados de la princesa y terminó vinculándolo con un rumor sobre el origen de Harry. IG vintageehollywoodd

El exoficial de caballería mantuvo una relación sentimental con la princesa Diana y, debido a su parecido físico con Harry, terminó convertido en protagonista involuntario de uno de los rumores más persistentes de la realeza.

¿James Hewitt es el padre biológico del príncipe Harry?

Harry nació el 15 de septiembre de 1984, mientras que la relación entre Diana y Hewitt se hizo pública años después. Precisamente esta diferencia temporal fue uno de los principales argumentos para descartar la posibilidad de que él fuera el padre.

El parecido físico entre Harry y el antiguo amante de Lady Di alimentó durante décadas una especulación que tanto el príncipe como Hewitt han rechazado. Grosby

Hewitt fue instructor de equitación de Diana y ambos mantuvieron un romance que, según las versiones más difundidas durante años, comenzó en 1986. El vínculo se prolongó aproximadamente cinco años y posteriormente fue confirmado por el propio militar.

Sin embargo, con el tiempo aparecieron versiones que situaban el inicio de la relación antes de lo que originalmente se había señalado. Esa discrepancia alimentó todavía más las especulaciones y permitió que la teoría regresara periódicamente a los titulares.

A esto se sumó un detalle que el público convirtió rápidamente en argumento: el cabello pelirrojo de Harry y el de Hewitt. También hubo quienes señalaron semejanzas físicas entre ambos. Pero una coincidencia genética o un parecido facial no constituyen una prueba de paternidad.

James Hewitt niega ser el padre de Harry

James Hewitt ha rechazado públicamente la teoría en distintas ocasiones. En entrevistas, ha insistido en que no existe posibilidad de que sea el padre de Harry y ha señalado que cuando conoció a Diana, el príncipe ya había nacido.

Desde el nacimiento del príncipe Harry circula una polémica teoría que señala a James Hewitt como su supuesto padre biológico. IG aburguesinhablog

Su postura no ha impedido que el rumor continúe circulando. De hecho, cada aparición pública de Hewitt o cualquier comentario relacionado con Diana suele provocar que la vieja especulación vuelva a las redes sociales.

¿Qué dijo el príncipe Harry sobre James Hewitt y su paternidad?

La controversia también alcanzó otro nivel cuando Harry habló del asunto en sus memorias, Spare. El príncipe relató que Carlos llegó a realizar bromas sobre la posibilidad de no ser su verdadero padre, algo que Harry calificó como especialmente cruel debido a que conocía el rumor que llevaba años circulando sobre Hewitt.

Las memorias del príncipe Harry pusieron sobre la mesa el polémico rumor después de revelar las crueles bromas que Carlos III hacía sobre su supuesta paternidad. Grosby

Harry también ha cuestionado la versión según la cual Diana habría conocido a Hewitt antes de su nacimiento. Para él, ese elemento resulta suficiente para desmontar la teoría que convirtió al exmilitar en supuesto padre biológico.

Así, pese a que el parecido entre ambos continúa siendo utilizado en redes sociales como argumento, el propio protagonista ha negado la especulación.

¿Cómo fue la relación de la princesa Diana y James Hewitt?

La relación entre Diana y Hewitt fue uno de los capítulos más comentados de la vida sentimental de la princesa. Después de su separación, Hewitt publicó en 1995 el libro Princess in Love, en el que abordó detalles de su romance.

Aunque existen distintas versiones sobre cuándo comenzó el romance entre Diana y Hewitt, ninguna de ellas ha demostrado que el exmilitar sea el padre biológico del príncipe. IG vintageehollywoodd

La publicación provocó una fuerte reacción y posteriormente también surgieron controversias relacionadas con las cartas personales que Diana le había enviado durante su relación.

Con el paso de los años, Hewitt quedó inevitablemente ligado al rumor sobre Harry. Sin embargo, no existe evidencia pública que demuestre que sea su padre biológico.

Por ahora, la teoría pertenece al terreno de las especulaciones, no al de los hechos. Harry nació dentro del matrimonio de Diana y Carlos y, hasta donde consta públicamente, Carlos III es su padre.