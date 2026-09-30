Eiza González es reconocida entre las 100 figuras emergentes más influyentes de 2026

Eiza González fue incluida en el TIME100 Next 2026, la lista con la que la revista TIME reconoce a 100 figuras emergentes que están ampliando su influencia en áreas como entretenimiento, música, ciencia, deportes, negocios y política.

La actriz mexicana aparece dentro de la categoría de entretenimiento junto a nombres como Charles Melton, Joey King, Chase Sui Wonders, Molly Gordon y Cooper Hoffman, en una edición presentada oficialmente este miércoles 30 de septiembre.

El reconocimiento llega después de más de una década de carrera internacional para González, quien pasó de protagonizar telenovelas en México a construir una filmografía en Hollywood que incluye Baby Driver, Godzilla vs. Kong, Ambulance y, más recientemente, la serie de Netflix 3 Body Problem.

Precisamente fueron David Benioff y D.B. Weiss, cocreadores de esa producción, quienes escribieron el texto con el que TIME presentó a la mexicana dentro de su selección de 2026.

¿Por qué Eiza González fue incluida en TIME100 Next 2026?

El perfil publicado por TIME se concentra tanto en la presencia frente a cámara de González como en su conocimiento del proceso de realización cinematográfica.

Benioff y Weiss compararon su presencia con la de una estrella de la época dorada de Hollywood que trabaja dentro de la era del streaming, destacando la manera en que se mueve, habla y construye físicamente a sus personajes.

Eiza González en un yate. Foto de IG: Eiza González

Los productores también señalaron que su trabajo va más allá de memorizar diálogos o interpretar frente a una cámara.

De acuerdo con el perfil, González posee conocimientos sobre montaje, cámaras, vestuario y construcción de personajes, cualidades que ambos pudieron observar durante su colaboración en 3 Body Problem.

En la serie de ciencia ficción, la mexicana interpreta a Augustina Auggie Salazar, una científica especializada en nanotecnología cuyo trabajo queda involucrado en una crisis que amenaza el futuro de la humanidad.

Benioff y Weiss destacaron que Eiza consiguió reunir la inteligencia, intensidad y profundidad que buscaban para el personaje.

¿Qué es el TIME100 Next?

TIME100 Next nació en 2019 como una extensión de la tradicional lista TIME100.

A diferencia de aquella selección, que reúne anualmente a figuras consolidadas con gran influencia global, TIME100 Next fue creada para identificar a personas cuyo impacto está creciendo y que, según los editores de la revista, representan una nueva generación de liderazgo e innovación.

Instagram

La edición de 2026 reúne a 100 personas y no establece un límite de edad. De hecho, el integrante más joven de este año es el jugador de cricket Vaibhav Sooryavanshi, de 15 años.

Sam Jacobs, editor en jefe de TIME, explicó que el proyecto surgió bajo la idea de que la influencia ya no depende únicamente de las estructuras tradicionales de poder y que puede aparecer a edades más tempranas o desde espacios externos a las instituciones establecidas.

La lista de este año incluye actores, músicos, atletas, científicos, emprendedores y figuras públicas de distintas partes del mundo.

¿Quiénes acompañan a Eiza González en la lista de TIME?

Dentro del apartado de entretenimiento aparecen, además de González, figuras como Charles Melton, Joey King, Chase Sui Wonders, Molly Gordon, Cooper Hoffman, Chase Infiniti, Himesh Patel, Sarah Pidgeon, Yerin Ha, Marisa Abela y Paapa Essiedu.

En música fueron seleccionados artistas como RAYE, Troye Sivan, PinkPantheress, Conan Gray, Alex Warren y Sombr.

Instagram

TIME eligió además a RAYE como una de las tres portadas internacionales de TIME100 Next 2026, junto con el comediante Druski y la actriz Ashley Padilla.

Entre las particularidades de la publicación está que los perfiles suelen ser escritos por otras figuras reconocidas de la misma industria.

Este año, por ejemplo, Anya Taylor-Joy escribió sobre RAYE, Kylie Minogue sobre Troye Sivan, Natalie Portman sobre Charles Melton y Charli XCX sobre la modelo Alex Consani.

De Lola: Érase una vez a Hollywood

Eiza González comenzó a ganar notoriedad como protagonista de Lola: Érase una vez y posteriormente participó en producciones como Sueña conmigo y Amores verdaderos.

Hace alrededor de 12 años decidió mudarse a Estados Unidos y comenzar una nueva etapa profesional.

Después llegaron proyectos como Baby Driver, de Edgar Wright; Alita: Battle Angel; Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw; Bloodshot; I Care a Lot; Godzilla vs. Kong y Ambulance, dirigida por Michael Bay.

En años recientes, además, González ha alternado las grandes producciones de acción con papeles de ciencia ficción, drama y comedia.

Su participación en 3 Body Problem marcó una de sus colaboraciones televisivas de mayor alcance internacional y la actriz continúa vinculada con las siguientes entregas de la producción.

bgpa