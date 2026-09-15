¿Qué pasó? El misterioso incidente que obligó a los duques de Sussex a cambiar a sus hijos de escuela

El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido junto a sus hijos, Archie y Lilibet, parecía marcar el comienzo de una nueva etapa familiar. Sin embargo, apenas unos días después de que los pequeños comenzaran el curso escolar, los duques de Sussex tomaron una decisión inesperada: cambiarlos de colegio.

¿Por qué Archie y Lilibet cambiaron de escuela?

Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, solo asistieron durante dos jornadas al primer centro educativo que habían elegido.

Aunque el cambio fue repentino, los Sussex aclararon que no existió ningún problema con el colegio ni con el personal. IG meghan

Aunque llegaron a conocer a sus compañeros y profesores y, según fuentes cercanas a la familia, estaban disfrutando de la experiencia, el equipo de seguridad de los Sussex detectó problemas con la logística de los desplazamientos.

¿Cuál fue el incidente de seguridad que preocupó a Harry y Meghan?

De acuerdo con la información difundida por medios británicos, el problema no tuvo relación con el colegio ni con el trato que recibieron los niños. La preocupación surgió durante los trayectos entre la residencia familiar y el centro educativo.

Un problema durante los traslados de los hijos de Harry y Meghan habría encendido las alarmas del equipo de seguridad de la familia. IG meghan

La distancia y el intenso tráfico de la zona habrían complicado considerablemente el trabajo del reducido equipo privado encargado de proteger a Harry, Meghan y sus hijos.

En particular, durante uno de los recorridos, los vehículos que formaban parte del dispositivo tuvieron dificultades para mantenerse juntos debido a la congestión vial. Este detalle habría sido determinante para concluir que el recorrido diario no era suficientemente seguro desde el punto de vista operativo.

La ruta había sido revisada durante las vacaciones, pero las condiciones reales del trayecto durante el horario escolar permitieron detectar dificultades que no habían sido previstas. Por ello, la familia decidió actuar rápidamente y buscar una alternativa más viable.

El intenso tráfico y la distancia entre la residencia de los Sussex y el colegio complicaron la operación de seguridad. IG meghan

Archie y Lilibet ya tienen nuevo colegio

Tras tomar la decisión, los hermanos acudieron a otro centro de la zona para una jornada de prueba. El príncipe Harry incluso fue visto acompañando a Lilibet y ayudándola a instalarse en Reception, el nivel equivalente a Educación Infantil dentro del sistema educativo británico.

La adaptación parece haber comenzado con normalidad. Harry y Meghan ya habrían sido incluidos en los grupos de comunicación de los padres, un indicio de que la familia comienza a integrarse en la nueva comunidad escolar.

Por razones de privacidad y seguridad, no se han revelado públicamente los nombres de ninguno de los dos colegios.

Harry acompañó a su hija Lilibet durante su llegada al nuevo colegio, mientras la familia comienza a integrarse en la comunidad escolar. IG meghan

¿Quién cubre la seguridad de la familia del príncipe Harry?

El episodio adquiere mayor relevancia debido a la larga disputa de Harry con las autoridades británicas por sus condiciones de seguridad. Desde que él y Meghan dejaron sus funciones como miembros de la Familia Real en 2020, el príncipe ha cuestionado las medidas de protección que recibe cuando visita Reino Unido.

La decisión vuelve a poner bajo los reflectores las preocupaciones de seguridad que el príncipe Harry mantiene desde que dejó sus funciones reales. IG meghan

Harry perdió su protección policial automática y posteriormente emprendió una batalla legal para intentar recuperar un nivel de seguridad que considerara adecuado para su familia. En 2025 perdió su recurso ante el Tribunal de Apelación.

Ahora, con el regreso de los Sussex y sus hijos al país, la rutina escolar de Archie y Lilibet se ha convertido también en un elemento relevante para evaluar los riesgos a los que podría estar expuesta la familia.

La situación, por tanto, no apunta a un conflicto escolar, sino a una cuestión logística que terminó convirtiéndose en un asunto de seguridad. Para Harry y Meghan, garantizar que sus hijos puedan acudir diariamente a clases sin poner en riesgo su seguridad es su prioridad.