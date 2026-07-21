¡Harry Styles cancela show en Brasil por problemas de salud! Esto pasará con sus fechas en México

La gira Together, Together de Harry Styles sufrió un inesperado contratiempo. El cantante británico canceló el concierto que tenía programado este 21 de julio en São Paulo, Brasil, debido a un problema de salud.

La decisión sorprendió a los miles de fans que ya contaban con su boleto para el espectáculo. Después de la pausa que el artista tomó lejos de los escenarios, los conciertos de este 2026 se convirtieron en algunos de los más esperados por los seguidores del exintegrante de One Direction.

En este contexto, el anuncio también encendió las alarmas entre los fans mexicanos, quienes esperan las presentaciones del cantante en los próximos días, conoce lo que pasará con sus siguientes shows.

Harry Styles revela el sexo de un bebé en concierto y el momento se vuelve viral Foto: @harrystyles

¿Por qué Harry Styles canceló su concierto en Brasil?

Harry Styles tenía previsto presentarse este martes 21 de julio en el estadio MorumBIS de São Paulo, como parte de la etapa latinoamericana de su gira mundial. Sin embargo, la promotora Live Nation Brasil anunció la cancelación del show debido a un "problema de salud durante la gira", sin ofrecer mayores detalles sobre el padecimiento.

Lamentamos profundamente informar que el concierto de Harry Styles que tendría lugar el martes 21 de julio de 2026 en el MorumBIS ha sido cancelado debido a un problema de salud en la gira.

Harry Styles cancela concierto por problemas de salud IG

La empresa informó que el espectáculo no podrá realizarse y confirmó que todos los boletos serán reembolsados automáticamente a través del mismo método de compra.

Las entradas para este concierto serán reembolsadas a través del mismo canal de compra. Se enviará un correo electrónico con más información por parte de @ticketmasterbr a todos los los titulares de entradas.

Además, los asistentes afectados tendrán acceso preferencial para adquirir boletos para el concierto programado el 24 de julio, sujeto a disponibilidad.

Los titulares de entradas para el concierto del martes (21 de julio) tendrán la oportunidad de adquirir un lote exclusivo de entradas para el concierto del viernes (24 de julio), mientras duren las existencias.

¿Cuál es el estado de salud de Harry Styles tras la cancelación?

Hasta el momento, Harry Styles no ha publicado un mensaje personal sobre su estado de salud.

Toda la información oficial proviene de Live Nation Brasil, que únicamente señaló que la cancelación responde a un problema de salud relacionado con la gira, sin precisar si se trata de un cuadro viral, agotamiento u otra condición médica.

Cabe destacar que el equipo del cantante mantiene programado el concierto del viernes 24 de julio en São Paulo, lo que sugiere que el problema no sería de larga duración.

Harry Styles cancela concierto por problemas de salud IG

¿Los conciertos de Harry Styles en México siguen en pie?

Hasta el momento no existe ningún anuncio sobre cancelaciones o modificaciones en las fechas que Harry Styles tiene programadas en México. La información oficial indica que únicamente se canceló el concierto del 21 de julio y que la presentación del 24 de julio continúa confirmada.

Después de concluir sus compromisos en Brasil, el cantante viajará a la Ciudad de México, donde ofrecerá seis conciertos como parte de la gira Together, Together.

31 de julio de 2026

1 de agosto de 2026

4 de agosto de 2026

7 de agosto de 2026

8 de agosto de 2026

10 de agosto de 2026

Posteriormente, Harry Styles iniciará una residencia de 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York, uno de los proyectos musicales más importantes de este año.

Harry Styles cancela concierto por problemas de salud IG

Por ahora, el equipo de Harry Styles mantiene sin cambios el resto del calendario de la gira. Los fans permanecen atentos a cualquier actualización oficial sobre el estado de salud del cantante y sobre las próximas presentaciones en Latinoamérica, especialmente las programadas en México, que hasta ahora continúan en pie.