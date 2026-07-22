¡Atención fans! Habrá agua gratis en los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP

Quienes asistirán a los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México encontrarán una novedad dentro del Estadio GNP Seguros.

La promotora Ocesa confirmó que durante las cinco fechas del artista habrá estaciones de agua gratuita, donde los asistentes podrán rellenar sus botellas reutilizables sin costo.

La medida estará disponible durante los conciertos del 31 de julio y 1, 4, 7 y 8 de agosto de 2026. Con esta iniciativa, la organización busca facilitar la hidratación de los asistentes y, al mismo tiempo, reducir el uso de plásticos de un solo uso dentro del recinto.

Los conciertos de Harry Styles en CDMX tendrán estaciones de agua gratuita. IG harrystyles

Así funcionarán las estaciones de agua gratuita para el concierto de Harry Styles

A través de sus redes sociales, Ocesa informó que instalará distintos puntos de hidratación dentro del Estadio GNP Seguros para que los asistentes puedan rellenar sus botellas cuando lo necesiten durante el concierto.

Así que quienes planeen asistir pueden llevar una botella reutilizable para aprovechar el servicio. La promotora resumió la iniciativa con el mensaje:

“Menos plástico, más música, más hidratación”.

Los fans de Harry Styles podrán rellenar botellas reutilizables en el Estadio GNP. IG Ocesa

Así serán los conciertos de Harry Styles en México

La Ciudad de México será una de las sedes más importantes de la gira Together, Together, el nuevo recorrido mundial de Harry Styles.

Mientras que en otros países el cantante dividió sus conciertos entre distintas ciudades, en México ofrecerá cinco presentaciones consecutivas en un mismo recinto, algo que refleja la alta demanda de boletos entre sus seguidores.

Las fechas confirmadas son el 31 de julio y 1, 4, 7 y 8 de agosto, todas en el Estadio GNP Seguros, con localidades agotadas desde hace varios meses.

La gira, organizada por Live Nation, recorrerá siete ciudades alrededor del mundo, entre ellas Londres, Nueva York, Sídney, Melbourne, São Paulo, Ámsterdam y la capital mexicana.

El Estadio GNP Seguros instalará puntos de hidratación para los conciertos de Harry Styles. IG harrystyles

Jorja Smith abrirá los últimos conciertos

Además del regreso de Harry Styles a México, los asistentes podrán disfrutar de un acto de apertura.

La cantante británica Jorja Smith se incorporará a la gira a partir del concierto del 4 de agosto y será la encargada de abrir las últimas tres fechas programadas en la Ciudad de México.

El espectáculo principal tiene una duración aproximada de dos horas y media, de acuerdo con las presentaciones realizadas previamente en Europa, y está dividido en cinco actos.

La gira llega meses después del lanzamiento de Kiss All The Time. Disco, Occasionally, el cuarto álbum de estudio del cantante británico, publicado en marzo de 2026.

Ocesa recomienda llevar una botella reutilizable para los conciertos de Harry Styles. Ocesa

Cómo llegar al Estadio GNP Seguros

Si asistirás a alguno de los conciertos de Harry Styles, una de las formas más sencillas de llegar al recinto es utilizando el transporte público.

El Estadio GNP Seguros, ubicado en la alcaldía Iztacalco, puede alcanzarse mediante la Línea 9 del Metro, descendiendo en la estación Ciudad Deportiva, desde donde el acceso principal se encuentra a pocos minutos caminando.

Otra alternativa es utilizar el Metrobús, que cuenta con una parada en la estación Iztacalco.

Con más de 350 mil asistentes previstos durante las cinco noches, se espera que la zona registre una importante afluencia de personas, por lo que llegar con anticipación y aprovechar opciones como el transporte público puede facilitar el acceso al recinto.