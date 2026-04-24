La petición de Harry a Putin que desató burlas de Trump

La más reciente aparición pública del príncipe Harry en el escenario internacional no pasó desapercibida. Su sorpresiva visita a Kiev, en medio del conflicto entre Ucrania y Rusia, desató no solo titulares, sino también una ola de reacciones políticas que escalaron hasta la Casa Blanca.

¿Qué dijo el príncipe Harry sobre la guerra?

El detonante fue un discurso en el que el hijo menor del rey Carlos III pidió a Estados Unidos asumir un papel más firme para poner fin a la guerra y lanzó un mensaje directo a Vladimir Putin.

El príncipe lanzó un mensaje directo a Vladimir Putin para frenar el conflicto. Reuters

Durante su intervención en el Foro de Seguridad de Kiev, el duque de Sussex habló desde una perspectiva personal, recordando su experiencia militar y su labor humanitaria. Sin embargo, sus palabras cruzaron una línea delicada al involucrar directamente a potencias internacionales.

Harry instó a Washington a ejercer liderazgo global y cumplir con los compromisos adquiridos en tratados internacionales, recordando el papel clave de Estados Unidos cuando Ucrania renunció a su arsenal nuclear.

Además, el príncipe no dudó en dirigirse directamente al mandatario ruso, pidiéndole detener la guerra y evitar más pérdidas humanas. Su mensaje fue claro: ningún país se beneficia de un conflicto prolongado, y aún existe una oportunidad para cambiar el rumbo.

La postura de Harry se debe a su experiencia como exmilitar y a su labor humanitaria. Reuters

¿Por qué el príncipe Harry visitó Kiev?

La visita marcó la tercera ocasión en que Harry viaja a Ucrania desde el inicio de la invasión en 2022. Fiel a su compromiso con los veteranos de guerra, acudió en el marco de la Invictus Games Foundation, organización que fundó en 2014 para apoyar a militares heridos a través del deporte.

Sus declaraciones se dieron en el Foro de Seguridad de Kiev. Reuters

También tenía previsto visitar Halo Trust, una causa profundamente ligada al legado de su madre, princesa Diana. Pero lo que parecía una misión humanitaria se convirtió rápidamente en un tema político de alto nivel.

¿Qué dijo Trump sobre el príncipe Harry?

Horas después del discurso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue cuestionado sobre las declaraciones del príncipe durante una conferencia en el Despacho Oval. Su respuesta, cargada de ironía, no tardó en viralizarse.

¿El príncipe Harry? ¿Cómo está? ¿Cómo está su esposa? Por favor, denle mis saludos”, dijo inicialmente, esquivando la pregunta.

El duque de Sussex pidió a Estados Unidos asumir un papel de liderazgo. Reuters

Sin embargo, segundos después lanzó un comentario más directo: aseguró que Harry no habla en nombre del Reino Unido e incluso bromeó con que él representaba mejor a ese país que el propio príncipe.

Las declaraciones de Trump no solo fueron interpretadas como una burla, sino como un nuevo capítulo en la tensa relación entre ambos. Desde hace años, el vínculo entre el mandatario y los duques de Sussex ha estado marcado por diferencias ideológicas y comentarios públicos poco amigables, especialmente hacia Meghan Markle.

¿Por qué son preocupantes los comentarios del príncipe Harry?

El contexto no podría ser más delicado. Este intercambio ocurre a pocos días de la visita oficial del rey Carlos III a Estados Unidos, donde se reunirá con Trump en un intento por reforzar las relaciones bilaterales. La coincidencia añade una capa de tensión diplomática a un viaje que ya era considerado estratégico.

El presidente afirmó que Harry no habla en nombre del Reino Unido. Grosby

Mientras tanto, Harry ha optado por el silencio tras las declaraciones del presidente, manteniendo el enfoque en su labor humanitaria. Su paso por Ucrania también incluyó encuentros con veteranos y visitas a centros de rehabilitación, reforzando su compromiso con las víctimas del conflicto.

Este episodio deja claro que, aunque ya no forma parte activa de la realeza británica, el príncipe Harry sigue siendo una figura influyente capaz de generar conversación a nivel global. Su voz, ahora más libre pero también más controversial, continúa entre el activismo, la diplomacia informal y el inevitable escrutinio mediático.