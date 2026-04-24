¿Qué es la enfermedad de Graves? El padecimiento que enfrenta Erin Moriarty, actriz de "The Boys"

La protagonista de la serie The Boys de Prime Video, Erin Moriarty, volvió a colocarse en el centro de la conversación tras compartir una experiencia personal que dejó ver el lado más complicado de su carrera.

A través de redes sociales, Erin Moriarty recordó un momento particularmente difícil durante el rodaje de uno de los episodios más importantes de la quinta temporada de la serie The Boys. En su relato, explicó que enfrentaba un deterioro físico considerable incluso antes de recibir un diagnóstico claro.

Bueno, pues: el episodio 4 de la quinta temporada de The Boys es uno de los episodios más importantes que he grabado, escribió.

Erin Moriarty sufre lesión en medio de lucha contra Graves

Durante esa etapa, Erin Moriarty comenzó a experimentar síntomas que afectaron su movilidad. Según relató, llegó a perder parcialmente la capacidad de caminar debido al entumecimiento en sus pies, lo que provocó múltiples caídas.

La noche previa a una grabación, sufrió una lesión en la rodilla que complicó aún más su participación en la serie de The Boys. La actriz reconoció que esta situación limitó incluso el material detrás de cámaras de esa temporada.

Lejos de buscar compasión, Moriarty fue contundente al hablar sobre su condición:

Esto no es una publicación para dar lástima… ¡Que se joda la enfermedad autoinmune!.

Su mensaje también incluyó una reflexión importante: durante mucho tiempo atribuyó sus síntomas al estrés y al cansancio, lo que retrasó su diagnóstico.

Accidente de Erin Moriarty en The Boys

¿Qué es la enfermedad de Graves?

La Enfermedad de Graves es un trastorno autoinmunitario que afecta la glándula tiroides y representa la causa más común de Hipertiroidismo.

En términos simples, el sistema inmunológico produce anticuerpos que “engañan” a la tiroides, haciendo que trabaje de más. Como resultado, el cuerpo genera un exceso de hormonas tiroideas, lo que acelera el metabolismo y altera múltiples funciones del organismo.

Tiroides Canva

Este desbalance puede impactar desde el ritmo cardíaco hasta los niveles de energía, generando un cuadro clínico que varía en cada persona.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas de la Enfermedad de Graves pueden aparecer de forma gradual o repentina. Entre los más comunes destacan:

Ansiedad, irritabilidad y nerviosismo constante

Ansiedad, irritabilidad y nerviosismo constante Temblores, especialmente en manos

Sudoración excesiva e intolerancia al calor

Pérdida de peso sin causa aparente

Palpitaciones o ritmo cardíaco acelerado

Fatiga y debilidad muscular

Además, existen manifestaciones más específicas como la llamada oftalmopatía de Graves, que puede provocar ojos saltones, visión doble o presión ocular. En casos menos frecuentes, también se presentan alteraciones en la piel.

Tiroides

¿Cuál es el tratamiento para la enfermedad de Graves?

El tratamiento de la Enfermedad de Graves está enfocado en controlar la producción excesiva de hormonas tiroideas. Existen varias opciones, entre ellas medicamentos antitiroideos, terapias con yodo radiactivo o incluso cirugía en casos más avanzados.

También se utilizan fármacos para controlar síntomas inmediatos, como las palpitaciones o los temblores.

En el caso de Erin Moriarty, la actriz compartió un mensaje alentador al revelar que comenzó a notar mejoría apenas 24 horas después de iniciar el tratamiento, y desde entonces ha continuado recuperándose progresivamente, pero es importante recalcar que cada cuerpo es diferente y es importante tener un seguimiento médico.

La importancia de hablar sobre enfermedades autoinmunes

El testimonio de la estrella de The Boys ha abierto una conversación relevante sobre las enfermedades autoinmunes, muchas veces invisibles o malinterpretadas.

Su experiencia pone sobre la mesa un punto clave: no ignorar los síntomas ni atribuirlos únicamente al estrés. Detectar a tiempo este tipo de padecimientos puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida de los pacientes.

Tiroides

Hoy, su historia no solo visibiliza la Enfermedad de Graves, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de la salud y la atención médica oportuna.

AAAT*