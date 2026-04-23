Donnyland: Ucrania propone bautizar ciudad estratégica en honor de Trump

Cuando Donald Trump pretendía capitalizar gestos simbólicos en política exterior, pocos imaginaron que su nombre terminaría vinculado a una de las zonas más devastadas por la guerra en Europa. Sin embargo, en medio de discretas negociaciones entre Ucrania, Rusia y emisarios de Estados Unidos, funcionarios ucranianos propusieron bautizar como “Donnyland” una franja estratégica del Donbás.

La idea, revelada por The New York Times, combinaba “Donald” con Donbás y habría comenzado como una broma interna. Pero también funcionó como una maniobra política: halagar al mandatario estadounidense para intentar endurecer la postura de Washington frente a las exigencias territoriales del Kremlin.

El nombre nunca apareció en documentos oficiales, pero sí circuló en conversaciones reservadas entre negociadores, según fuentes citadas por el diario estadounidense. La intención era presentar la eventual creación de una zona neutral como un logro personal de Trump y así atraer su respaldo.

Trump y Zelensky se reúnen en la Casa Blanca. Foto: AFP

Donnyland: la propuesta insólita en plena guerra

La región mencionada sería una franja de aproximadamente 80 kilómetros de largo por 60 de ancho, ubicada en el este de Ucrania, cerca de la línea del frente. Se trata de una zona que Kiev aún controla, pero que Moscú busca incorporar totalmente a sus dominios.

El presidente Vladimir Putin ha reiterado que continuará la ofensiva hasta alcanzar límites administrativos clave dentro del Donbás, territorio donde Rusia impulsa el conflicto desde 2014 y que se convirtió en uno de los principales escenarios de la invasión iniciada en 2022.

Para Ucrania, mantener esa área representa algo más que una cuestión simbólica. También es una barrera defensiva con fortificaciones construidas durante años. Entregarla podría facilitar futuros avances rusos y debilitar la seguridad del país.

De acuerdo con versiones cercanas al diálogo, Kiev incluso valoró esquemas alternativos: una zona desmilitarizada, una administración neutral o un órgano mixto con presencia rusa y ucraniana, siempre que Moscú no pudiera reclamar soberanía plena después de la guerra.

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Trump, negociaciones y diplomacia del ego

Desde su regreso a la presidencia, Trump prometió resolver la guerra rápidamente y ha mantenido contactos con Putin y con Volodímir Zelenski. No obstante, funcionarios ucranianos han mostrado frustración por considerar que Washington actúa más como mediador entre partes que como aliado firme de Kiev.

En ese contexto surgió la estrategia de “Donnyland”: usar la afinidad de Trump por los reconocimientos públicos para inclinar la balanza diplomática. No sería la primera vez. En años recientes surgieron propuestas como “Fort Trump” en Polonia o la llamada “Ruta Trump para la Paz” en el Cáucaso Sur.

Sin embargo, hasta ahora la jugada ucraniana no ha dado resultados visibles. Rusia no ha aceptado condiciones compatibles con Kiev y la zona sigue siendo uno de los mayores puntos de fricción en cualquier posible acuerdo.

Mientras tanto, la Unión Europea aprobó nuevos apoyos financieros para Ucrania y más sanciones contra Rusia, en un intento por sostener al país invadido mientras las negociaciones avanzan lentamente.