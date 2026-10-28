“Muy hacendosito”: Aarón Mercury le prepara tacos a Victoria Justice; así fue el momento

La visita de Victoria Justice a México dejó una escena que rápidamente llamó la atención de los espectadores y usuarios de redes sociales. Durante su participación en el programa Hoy, la actriz y cantante disfrutó de unos tacos al pastor, pero fue Aarón Mercury quien se robó parte de los reflectores al acercarse para atenderla.

El momento provocó reacciones entre los conductores del matutino y los seguidores del creador de contenido, quienes destacaron la manera en que convivió con la protagonista de Victorious. Incluso, Paul Stanley hizo una broma sobre su actitud servicial, al describirlo como “muy hacendosito”.

La escena se convirtió en uno de los momentos comentados de la emisión, mientras Victoria se mostró sonriente y relajada durante su encuentro con los presentadores.

Foto: Captura de video X@NicoleriaxMaRey

¿Por qué Victoria Justice visitó el programa Hoy?

La actriz estadunidense llegó a México para promocionar su nuevo proyecto musical, titulado Love Zombie, y aprovechó su visita para encontrarse con el público mexicano.

Su presencia en el foro, generó expectativa entre sus seguidores, pues Victoria alcanzó gran popularidad gracias a sus participaciones en producciones juveniles de Nickelodeon.

¿Cómo fue el momento en que Aarón Mercury le preparó tacos?

Uno de los instantes más llamativos ocurrió cuando llevaron al foro un puesto de tacos al pastor y gringas, para recibir a la invitada. En medio de la convivencia, Aarón Mercury se acercó para prepararle un taco a la cantante, una acción que no pasó inadvertida para los conductores.

El influencer expresó su emoción por atender a la actriz y comentó: “Estoy sirviendo un taco a Victoria Justice, soy el más feliz”.

La escena provocó una reacción divertida de Paul Stanley, quien bromeó al decir que Aarón estaba muy “hacendosito”. Ante el comentario, Mercury respondió que él siempre es así.

Entre risas y buen ambiente, los presentadores invitaron a Victoria Justice a lanzar un entusiasta “¡Taaacooos!”, mientras disfrutaban de la llegada del puesto de comida mexicana al foro.

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¿Qué dijeron las redes sociales sobre Aarón Mercury y Victoria Justice?

El acercamiento entre ambas figuras generó comentarios positivos entre los seguidores del creador de contenido, quienes aplaudieron su actitud durante la visita de la actriz.

Algunos usuarios destacaron que Aarón se mostró atento y dispuesto a atender a la invitada, mientras otros aprovecharon el momento para elogiar su apariencia y su desenvolvimiento frente a las cámaras.

Foto: Captura de video X@NicoleriaxMaRey

Entre las reacciones que circularon se encontraron comentarios en los que lo calificaron como caballeroso, servicial y hasta un excelente chef al influencer.

La interacción se convirtió así en una de las escenas más comentadas de la artista al matutino.

Su visita también recordó otros encuentros de estrellas internacionales con la televisión mexicana, como las apariciones de Katy Perry y del elenco de Malcolm el de en medio, que también despertaron gran interés entre los espectadores.

Aarón sirviendole taquitos a Victoria Justice AARON EN HOY VICTORIA JUSTICE https://t.co/SROJOK9SJa — Nicole 👀🫰🏻 ☿ (@NicoleriaxMaRey) October 28, 2026

¿Qué mensaje envió Victoria Justice a sus fans mexicanos?

Durante su participación en Hoy, la actriz también dedicó unas palabras a quienes la han acompañado a lo largo de su trayectoria y agradeció el cariño que ha recibido del público mexicano.

Quiero agradecerles por apoyarme todos estos años, los amo mucho, los veo y estoy muy emocionada de celebrar Halloween con ustedes”, expresó.

El mensaje fue una muestra del vínculo que mantiene con sus seguidores, quienes han seguido sus proyectos desde sus primeros trabajos en televisión hasta su actual etapa musical.

Aunque Victoria Justice ha participado en distintas películas y series, uno de sus papeles más reconocidos continúa siendo el de Tori Vega, protagonista de la producción juvenil Victorious, transmitida por Nickelodeon.

La serie marcó a toda una generación de espectadores y contribuyó a consolidar su popularidad internacional.

Ahora, con nuevos proyectos musicales y apariciones públicas, la artista continúa en contacto con sus seguidores. Su reciente visita a México no solo permitió conocer más sobre su faceta musical, sino que también dejó una divertida anécdota junto a Aarón Mercury que rápidamente llamó la atención en redes sociales.