Erling Haaland le responde a Aarón Mercury y emociona a sus seguidores

El influencer mexicano Aarón Mercury, sorprendió a sus millones de seguidores luego de recibir una inesperada respuesta del futbolista Erling Braut Haaland, delantero de la selección de Noruega y una de las figuras más destacadas de la Copa del Mundo 2026. La interacción rápidamente se viralizó en redes sociales y generó miles de reacciones entre los fanáticos de ambos.

Foto: Instagram aaronmercury

Todo comenzó con una publicación del creador de contenido que, sin imaginarlo, terminó llamando la atención del delantero del Manchester City.

Foto: Instagram erling

¿Qué publicó Aarón Mercury?

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de más de seis millones de seguidores, Aarón Mercury compartió un video antes de emprender un viaje de aproximadamente diez horas.

Junto al clip, lanzó un reto a sus fans y les pidió que hicieran todo lo posible para que Erling Haaland apareciera en los comentarios de la publicación.

Tengo un vuelo de 10 horas, háganme creer que Erling Haaland comentó este video”.

¿Qué le respondió Erling Haaland?

La petición del influencer tuvo efecto. Después de que cientos de usuarios etiquetaran al futbolista noruego, Haaland terminó respondiendo con un mensaje que rápidamente se volvió viral.

¡No sé lo que significa, pero sí, vamos!", respondió el delantero.

¿Cómo reaccionaron los seguidores?

La aparición del goleador en la publicación, provocó una ola de comentarios y reacciones. Muchos usuarios destacaron que el reto propuesto por Aarón Mercury había funcionado, mientras que otros celebraron la sencillez con la que Haaland interactuó con el creador de contenido.

Foto: Cuartoscuro.com / Camila Ayala Benabib

Por su parte, el influencer agradeció el apoyo de sus seguidores, pues fueron ellos quienes, al etiquetar de forma masiva al futbolista, lograron captar su atención.