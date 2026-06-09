Aarón Mercury compartió con sus seguidores los daños que sufrió su camioneta BMW después de verse involucrado en un accidente automovilístico.

La publicación generó preocupación entre sus seguidores debido a las imágenes del vehículo, que terminó con importantes daños en la parte frontal.

Sin embargo, el creador de contenido aseguró que las consecuencias pudieron ser mucho peores y que hoy se encuentra fuera de peligro.

¿Qué le pasó a Aarón Mercury y cómo chocó?

Todo comenzó cuando el influencer decidió compartir un video para explicar por qué su camioneta apareció dañada.

En las imágenes se observan los efectos que dejó el impacto, mientras Aarón Mercury relata paso a paso cómo sucedió el accidente. El también actor señaló que el incidente ocurrió cuando regresaba a casa durante una noche de lluvia.

Aunque el vehículo absorbió gran parte del golpe, las fotografías y videos rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarle qué había ocurrido y si había resultado lesionado.

La preocupación aumentó porque se trata de una camioneta que había adquirido hace apenas algunos meses y que incluso había mostrado con entusiasmo en sus redes sociales.

¿Qué le pasó a Aarón Mercury? El influencer revela detalles del choque Captura de pantalla

El influencer reconoció que ignoró una advertencia importante

Según contó Aarón, el sistema de la camioneta ya le había advertido en varias ocasiones sobre el desgaste de las llantas. Sin embargo, no atendió el problema de inmediato y continuó utilizándola con normalidad.

A esto se sumó el mal clima. La lluvia había dejado el pavimento resbaloso y, al momento de intentar frenar, la camioneta perdió adherencia sobre el asfalto. El propio influencer también admitió que manejaba un poco más rápido de lo habitual.

Fue la combinación de estos factores la que terminó provocando el impacto.

Al compartir lo sucedido, Aarón Mercury asumió parte de la responsabilidad y explicó que decidió contar la experiencia porque considera importante aprender de este tipo de situaciones.

¿Qué le pasó a Aarón Mercury? El influencer revela detalles del choque Captura de pantalla

¿Cómo se encuentra Aarón Mercury?

Tras la difusión del video, una de las preguntas más frecuentes entre sus seguidores fue sobre su estado de salud.

El influencer aclaró que únicamente sufrió una lesión menor en la rodilla y que no presenta heridas de gravedad.

También explicó que una estructura de protección evitó que el accidente tuviera consecuencias más severas. De acuerdo con su relato, el impacto ocurrió cerca de una zona elevada y la barrera contra la que chocó impidió que la camioneta continuara avanzando.

Aunque físicamente se encuentra bien, reconoció que tanto él como su familia vivieron momentos de tensión al enterarse de lo sucedido.

Por ahora, Aarón Mercury continúa con sus actividades habituales mientras agradece los mensajes de apoyo que recibió tras compartir detalles de uno de los momentos más complicados que ha enfrentado este año.