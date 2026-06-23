Fan dedica su tesis de Derecho a Aarón Mercury; él reacciona

Una fan de Aarón Mercury se volvió viral después de revelar que dedicó su tesis universitaria al influencer mexicano. El gesto no solo sorprendió a usuarios en redes sociales, sino que también llegó hasta el propio creador de contenido, quien reaccionó al inesperado homenaje.

La joven, identificada como Ashley González, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, compartió en TikTok un video en el que mostró la dedicatoria incluida en su trabajo académico. En ella, agradeció a Aarón Mercury por la inspiración y compañía que representó durante su proceso universitario.

El detalle rápidamente llamó la atención de miles de usuarios, quienes se sorprendieron al ver el nombre de un influencer dentro de una tesis de Derecho.

Fan dedica su tesis a Aarón Mercury

En el video difundido en TikTok, Ashley González mostró una parte de su tesis, donde aparece una dedicatoria especial para Aarón Mercury.

Las redes sociales suelen verse como espacios de entretenimiento, pero para muchas personas también funcionan como refugio, motivación o compañía durante etapas complicadas. En el caso de Ashley, Aarón Mercury habría sido parte de ese proceso mientras concluía su formación universitaria.

Aarón Mercury reacciona a la dedicatoria

El homenaje no tardó en llegar hasta Aarón Mercury, quien reaccionó en los comentarios del video y le agradeció a la fan por la tesis.

“Qué locura, me acabas de hacer muy feliz, felicidades”, escribió el influencer mexicano.

Aaron Mercury ha lidiado en los últimos días con la muerte de uno de sus mejores amigos, el cantante Oliver Tree, quien murió en un accidente aéreo, luego de estar grabando un video junto a Gaspi, un influencer argentino.

A través de sus historias de Instagram, Aaron Mercury compartió un mensaje dedicado a Oliver Tree, a quien agradeció por haberlo ayudado a cumplir uno de sus sueños.

“Para mi hermano Oliver. Lo único que tengo que decirte es gracias, porque me ayudaste a cumplir y a vivir mi sueño y hacerme parte de tu sueño”, escribió.