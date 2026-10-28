Fallece Barbara Barrie a los 95 años: la actriz de 'Breaking Away' eligió la muerte asistida

Barbara Barrie, actriz recordada por su participación en la película Breaking Away y las series Barney Miller y Suddenly Susan, falleció el miércoles 28 de octubre a los 95 años en su residencia de Manhattan, Nueva York.

La noticia fue confirmada por su hija, Jane Harnick, quien informó a The New York Times que la muerte de la actriz ocurrió mediante asistencia médica para morir, después de que recibiera un diagnóstico de cáncer terminal.

Su representante también confirmó a medios estadounidenses que Barrie tomó esta decisión conforme a la ley de Nueva York sobre asistencia médica para morir, una legislación que la propia actriz apoyaba. Su fallecimiento marca el final de una carrera de más de seis décadas en la que pasó por Broadway, el cine y la televisión.

La noticia fue confirmada por su hija, Jane Harnick, quien informó a The New York Times que la muerte de la actriz ocurrió mediante asistencia médica MediaPunch

Aunque nunca ganó un Oscar, su trabajo en Breaking Away le consiguió una nominación a los premios de la Academia en la categoría de mejor actriz de reparto. También fue candidata al premio Tony por su participación en la producción original de Company, el musical de Stephen Sondheim que llegó a Broadway en 1970.

De Broadway a la nominación al Oscar por 'Breaking Away'

Nacida como Barbara Ann Berman el 23 de mayo de 1931 en Chicago, Illinois, la actriz creció en Corpus Christi, Texas. En un principio estudió periodismo, pero su interés por la actuación terminó por llevarla a la Universidad de Texas, donde se formó en arte dramático.

Tras graduarse, se mudó a Nueva York para probar suerte en los escenarios. Su debut en Broadway ocurrió en 1955 con la obra The Wooden Dish. A partir de entonces, construyó una trayectoria que incluyó distintas producciones teatrales y papeles en cine y televisión.

Uno de sus primeros trabajos cinematográficos importantes llegó con One Potato, Two Potato (1964), una película que abordó una relación interracial y los prejuicios que enfrentaba una mujer divorciada. Su actuación fue reconocida en el Festival de Cine de Cannes, donde recibió el premio a mejor actriz.

En un principio estudió periodismo, pero su interés por la actuación terminó por llevarla a la Universidad de Texas ZUMA Press, Inc.

Años después llegó uno de los papeles más recordados de su carrera: Evelyn Stohler, la madre de uno de los jóvenes protagonistas de Breaking Away (1979), película dirigida por Peter Yates. La producción recibió cinco nominaciones al Oscar y consolidó el nombre de Barrie entre las actrices reconocidas de su generación.

En televisión también dejó huella. Interpretó a Elizabeth, la esposa del protagonista de Barney Miller, y años más tarde dio vida a la abuela de Susan en la comedia Suddenly Susan, protagonizada por Brooke Shields. Además, recibió nominaciones al Emmy por distintos trabajos, incluida su participación en la adaptación televisiva de Breaking Away.

La actriz también fue una voz importante en la prevención del cáncer

Fuera de los escenarios y los sets de grabación, Barbara Barrie también encontró una manera de compartir su experiencia personal. En 1994 fue diagnosticada con cáncer rectal, una enfermedad que la llevó a hablar públicamente sobre un tema que durante mucho tiempo estuvo rodeado de vergüenza y silencio.

A partir de lo que vivió, escribió Second Act (1997) y Don't Die of Embarrassment (1999), libros en los que relató parte de su experiencia con la enfermedad y buscó crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer colorrectal.

En 2014, además, dio a conocer que padecía fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad crónica e incurable que afecta los pulmones y dificulta la respiración.

En su vida personal, Barrie estuvo casada con Jay Harnick desde 1964. Juntos tuvieron dos hijos, Jane y Aaron. Su esposo murió en 2007 y, tras la muerte de la actriz, sus hijos y sus tres nietas forman parte de la familia que deja atrás.

Fuera de los escenarios y los sets de grabación, Barbara Barrie también encontró una manera de compartir su experiencia personal. colaimages

La decisión de recurrir a la asistencia médica para morir también estuvo ligada a una postura que Barrie defendía. Su representante señaló que la actriz apoyaba la legislación de Nueva York que permite este procedimiento bajo determinados requisitos médicos y legales.

Con su muerte, el cine, la televisión y el teatro pierden a una intérprete que supo construir una carrera duradera sin limitarse a un solo escenario. Su trabajo en Breaking Away, Company y Suddenly Susan queda como parte de una trayectoria que atravesó distintas generaciones y que también estuvo marcada por su esfuerzo para hablar abiertamente sobre el cáncer.