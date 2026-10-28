Policía cierra investigación por la muerte de Hayden Panettiere; confirma que fue accidental

La Policía de Greenville cerró su investigación por la muerte de Hayden Panettiere después de revisar el dictamen forense y los hallazgos recabados durante las indagatorias. La actriz de Heroes, Nashville y Scream VI falleció en agosto, a los 36 años, en Carolina del Sur.

La sargento Diana Muñoz confirmó la decisión en una declaración compartida con la revista People. Según la portavoz, la conclusión se sustentó tanto en la determinación del médico forense como en los resultados de la investigación policial, que clasificaron el fallecimiento como accidental.

¿Qué determinó el dictamen sobre la muerte de Hayden Panettiere?

La Oficina del Forense del Condado de Greenville había informado el 22 de septiembre que la actriz murió por los efectos tóxicos de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. El reporte estableció que la muerte fue un accidente.

La autopsia tampoco encontró signos de traumatismos que hubieran contribuido al fallecimiento, de acuerdo con la información de la oficina forense. Esos resultados formaron parte de los elementos considerados durante la revisión del caso.

El dictamen médico no había implicado el cierre inmediato de la investigación policial. Mientras la oficina forense concluyó su evaluación sobre la causa y la clasificación de la muerte, los detectives continuaron con sus propias diligencias hasta el anuncio del 28 de octubre.

Hayden Panettiere murió a los 36 años Grosby Group

La actriz falleció en agosto, días antes de su cumpleaños

Panettiere fue encontrada inconsciente el 16 de agosto en un alojamiento temporal de Greenville, identificado por People como un Airbnb. La actriz tenía 36 años y estaba a unos días de cumplir 37 cuando ocurrió su fallecimiento.

Los servicios de emergencia acudieron al inmueble e intentaron reanimarla, sin éxito, según la información difundida por las autoridades. La fecha del deceso fue el 16 de agosto; el 22 de septiembre corresponde al anuncio de los resultados forenses.

Brian Hickerson, con quien la actriz mantuvo una relación intermitente, y su hermano Zach estuvieron presentes el día de su muerte. Ninguno de los dos ha sido acusado de algún delito relacionado con el fallecimiento.

Sus representantes habían pedido evitar rumores

Los representantes de Panettiere emitieron un comunicado el 16 de septiembre, antes de la publicación de los resultados toxicológicos. En el mensaje advirtieron sobre versiones atribuidas a fuentes anónimas y pidieron esperar a que avanzara la investigación.

Foto: Facebook Hayden Panettiere Fans

“Los informes recientes, atribuidos a fuentes anónimas, son rumores sin verificar y se basan en información contradictoria que sigue circulando”, señalaron en la declaración compartida con People. También solicitaron paciencia para esclarecer las circunstancias de la muerte.

El pronunciamiento buscaba evitar que las versiones no confirmadas se tomaran como conclusiones. La información divulgada posteriormente por la oficina forense estableció el carácter accidental del fallecimiento, criterio que la policía retomó al comunicar el cierre de sus indagatorias.

¿Qué se sabe de la participación de autoridades federales?

El anuncio corresponde específicamente al Departamento de Policía de Greenville. Associated Press informó que no estaba claro si autoridades federales continuaban examinando el caso por separado, por lo que el cierre local no permite afirmar que todas las actuaciones hayan terminado.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como DEA, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de la agencia. Muñoz, por su parte, indicó que no podía pronunciarse sobre posibles investigaciones de otras instituciones.

bgpa