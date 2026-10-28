"No me grabes": Sugey Ábrego explota en obra de teatro durante escena erótica 

Sugey Ábrego vivió un momento que no esperaba durante una función de La Obscenidad de la carne. La actriz tuvo que salir de su personaje para ponerle un alto a una mujer del público que comenzó a grabarla con su celular mientras ella participaba en una escena erótica.

En el programa De Primera Mano dieron a conocer lo ocurrido y retomaron las declaraciones que la actriz hizo ante los medios de comunicación sobre esta situación, que la tomó por sorpresa y la llevó a detener su actuación por primera vez.

Sugey forma parte del elenco de esta puesta en escena, que se presenta en el Teatro Manolo Fábregas y que aborda situaciones que requieren que los actores se expongan de una manera distinta a la que están acostumbrados en otros proyectos.

Sugey Ábrego se incomoda en plena obra de teatro

Durante un encuentro con la prensa, la actriz habló sobre el reto que representa participar en una obra de este tipo. Reconoció que hacer topless frente al público y tener a los espectadores a poca distancia no ha sido algo sencillo para ella, aunque también considera que es parte de lo que implica trabajar en teatro.

"Hacer ese topless ya con tan poca distancia sí fue pues fuerte para mí", admitió. Sin embargo, explicó que enfrentarse a este tipo de retos también le recuerda por qué sigue disfrutando su profesión y la mantiene alerta sobre lo que ocurre en el escenario.

Durante un encuentro con la prensa, la actriz habló sobre el reto que representa participar en una obra de este tipo. IG

Lo que no esperaba era encontrarse con una situación en la que tendría que defender sus límites frente a una persona que había pagado su boleto para ver la función.

"Fue muy invasivo": así reaccionó la actriz al descubrir que la grababan

De acuerdo con el relato de Sugey Ábrego, el incidente ocurrió durante una presentación en Los Cabos. La actriz se encontraba en una escena en la que su personaje, Anna, atraviesa un momento de sometimiento, cuando una mujer que estaba sentada en primera fila se levantó y colocó su teléfono a aproximadamente un metro de distancia para grabarla.

La cercanía del dispositivo y el hecho de que estuviera registrando una escena íntima hicieron que la actriz reaccionara de inmediato. En lugar de continuar con la interpretación, decidió salir de personaje y pedirle que dejara de grabar.

¡No me grabes!, fue el reclamo que lanzó ante la espectadora, según contó durante su encuentro con la prensa.

La producción intervino para pedirle a la mujer que dejara de hacerlo. Mientras tanto, sus compañeros de escena mantuvieron el silencio y el público respaldó la reacción de la actriz con aplausos.

Para Sugey, el episodio fue especialmente complicado porque nunca antes había tenido que detener una función por algo así. Aunque está consciente de que el teatro implica estar frente a muchas personas, considera que eso no significa que los espectadores puedan ignorar las reglas y grabar a los actores sin autorización.

La actriz también dejó claro que comprar una entrada no le da derecho a nadie a invadir los límites de quienes están trabajando en el escenario.

Sugey Ábrego habla del riesgo de que las imágenes se utilicen con inteligencia artificial

Uno de los puntos que más le preocupan a la actriz es lo que puede ocurrir con las imágenes si alguien consigue grabar una escena de desnudo y después las comparte fuera del contexto de la obra.

Ábrego reconoció que produce contenido para OnlyFans, pero señaló que eso no significa que esté de acuerdo con que cualquier persona la grabe en otras circunstancias. Para ella, existe una diferencia entre el contenido que decide realizar y publicar por cuenta propia y las imágenes que alguien obtiene sin su consentimiento.

Ábrego reconoció que produce contenido para OnlyFans, pero señaló que eso no significa que esté de acuerdo con que cualquier persona la grabe IG

Además, advirtió que los avances de la inteligencia artificial hacen todavía más delicado este tipo de situaciones, pues una fotografía o un video pueden utilizarse para crear materiales que no corresponden con lo que realmente sucedió.

La actriz explicó que su desnudo en el escenario responde a las necesidades de su personaje, no a una invitación para que el público registre y difunda su imagen.

El caso también vuelve a poner sobre la mesa una regla básica de las funciones teatrales: los celulares deben permanecer apagados o en silencio y no está permitido grabar el espectáculo sin autorización.

Para Sugey, respetar esas indicaciones es parte de la experiencia de asistir al teatro. IG

Para Sugey, respetar esas indicaciones es parte de la experiencia de asistir al teatro. El público puede disfrutar de la historia, pero eso no le da permiso para convertir una escena íntima en un video que después circule en redes sociales.