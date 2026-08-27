Paul Stanley ‘se lanza’ contra protegido de la DEA tras revelar verdad del caso Paco Stanley

Paul Stanley rompió el silencio sobre las declaraciones del testigo protegido de la DEA que participó en el documental “Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley”, dando una nueva versión sobre lo que verdaderamente ocurrió al conductor de televisión en 1999.

El caso de Paco Stanley regresó al centro de conversación tras estrenarse un nuevo documental el pasado mes de junio del 2026.

El proyecto dirigido y producido por Juan Carlos Uribe junto con la periodista Arleth Garibay, fue lanzado en la plataforma de streaming Reelée TV y de inmediato cobró fuerza por incluir en sus testimonios a un protegido de la DEA que confesó haber estado presente cuando se ordenó el crimen de Paco Stanley, dando así los nombres de quienes participaron.

¿Qué le pasó a Paco Stanley?

Documental 'Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley'. Especial

De acuerdo con lo que dijo el exagente judicial y testigo protegido de la DEA en el documental, Paco Stanley presuntamente tenía una deuda de 4 millones de dólares relacionada con operaciones de blanqueo de dinero.

Según dicha versión, la orden de ejecución habría provenido del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, y el autor material habría sido un expolicía identificado como Carlos Acevedo, alias “El Pato”.

Con dicha revelación, se habría resuelto una de las mayores incógnitas que rodeaban al Caso Stanley, puesto que por años solo había especulaciones de las causas que habrían terminado con la vida del famoso.

La producción de Juan Carlos Uribe además terminó con los señalamientos hacia Mario Bezares y Paola Durante, declarándolos así como inocentes y con ello limpiando su imagen.

Sin embargo, pese a todo lo revelado por los testigos que aparecen en el documental, las declaraciones corresponden a algo meramente periodístico y no constituyen una verdad jurídica dictada por una sentencia oficial en tribunales de México.

Paul Stanley habla sobre declaraciones de protegido de la DEA

Caso Paco Stanley. @paulstanleyd

Tras el documental “Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley” que causó tanto revuelo en México por las nuevas revelaciones, Paul Stanley recientemente fue cuestionado al respecto.

En una entrevista que concedió y que fue difundida en el canal de YouTube del experto en temas de la farándula, Edén Dorantes, el también conductor rompió el silencio.

El hijo de Paco Stanley confesó que no sabía de la existencia de un testigo protegido y que realmente no estaba enterado de nada relacionado a él.

En esta línea, Paul dijo no darle importancia a las nuevas versiones que han surgido sobre el caso de su papá.

No creo que sí es protegido, yo no me he enterado de nada. No lo he visto, la verdad no le he dado voz, ni importancia, es muy trillado, quieren hacer lana", explicó.

Ante la insistencia a las preguntas sobre el documental, Paul enfatizó que lo único que buscan con ese tipo de proyectos es hacer “dinero”, por lo que cuestionó al testigo protegido de la DEA por no hablar antes.

En tanto, reiteró que su papá ya está descansando en paz.

Es el fin (buscar dinero), ¿por qué no lo hizo en su momento? (hablar sobre el asesinato de Paco Stanley). Mi jefe ya está descansando desde hace 27 años", sentenció.

¿Quién fue a la cárcel por Paco Stanley?

Documental de Paco Stanley revive revelación de Arlette Garibay sobre el caso Especial

Tras el crimen ocurrido el 7 de junio de 1999, varias personas fueron encarceladas como presuntos responsables, aunque ninguna de las principales figuras acusadas fue finalmente condenada por el homicidio.

Los más conocidos fueron:

Mario Bezares , amigo y compañero de trabajo de Paco Stanley. Fue señalado como presunto coautor del asesinato y permaneció aproximadamente un año y medio en prisión. El 20 de enero de 2001 recuperó su libertad por falta de pruebas suficientes.

, amigo y compañero de trabajo de Paco Stanley. Fue señalado como presunto coautor del asesinato y permaneció aproximadamente un año y medio en prisión. El 20 de enero de 2001 recuperó su libertad por falta de pruebas suficientes. Paola Durante , edecán del programa de Stanley. Fue acusada de presuntamente participar en el supuesto plan para asesinarlo y también pasó alrededor de un año y cuatro meses en prisión . Fue liberada junto con Bezares en enero de 2001.

Erasmo Pérez Garnica, "El Cholo" , fue señalado como presunto autor material y encarcelado junto con Bezares y Durante.

Jorge García Escandón , quien era chofer de Paco Stanley, también fue detenido y encarcelado como supuesto implicado.

José Luis Rosendo Martínez Delgado fue otro de los acusados y encarcelados en 1999. La Comisión de Derechos Humanos de la entonces Ciudad de México documentó que Los cuatro hombres fueron señalados por delitos relacionados con el homicidio, mientras que Durante y Luis Ignacio Amezcua fueron acusados como presuntos autores intelectuales.

Posteriormente, Luis Gabriel Valencia, un preso cuya declaración había sido fundamental para incriminar a varios de ellos, se retractó y afirmó que había sido obligado a declarar. Finalmente, los cinco principales acusados quedaron en libertad por falta de elementos suficientes.

Cabe destacar que estar en prisión preventiva no significó que fueran declarados culpables. Hasta la fecha, el asesinato de Paco Stanley sigue rodeado de interrogantes y no existe certeza judicial sobre quién ordenó y quién ejecutó el crimen.