Nadie Nos Va a Extrañar 2: Prime Video confirma cuándo se estrenará la segunda temporada

Nadie Nos Va a Extrañar temporada 2 ya tiene confirmado su estreno y la noticia ha emocionado a miles de seguidores que esperaban conocer el futuro de una de las series mexicanas más exitosas de los últimos años. Después de meses de incertidumbre, Amazon Prime Video finalmente reveló cuándo regresará la historia ambientada en los años 90 que conquistó al público.

Aunque el año pasado durante el Amazon Upfront México 2025 ya se había anunciado el regreso de Nadie Nos Va a Extrañar, aún no había un mes confirmado para su estreno, hasta ahora.

¿Quiénes son los actores de la serie Nadie nos va a extrañar? Foto: @niicohaza

¿Cuándo se estrena Nadie Nos Va a Extrañar 2?

Hace poco Prime Video compartió las primeras imágenes de Nadie Nos Va a Extrañar 2 y reveló que la continuación de la historia llegará a la plataforma de streaming en agosto de este año.

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Cabe mencionar que la producción se convirtió rápidamente en una de las series mexicanas más vistas dentro de la plataforma, por lo que la confirmación de una segunda temporada era una de las noticias más esperadas por los suscriptores de Prime Video en México.

La serie que despertó la nostalgia por los años 90

Uno de los elementos que hizo destacar a Nadie Nos Va a Extrañar fue su ambientación en la década de los noventa. La serie logró transportar a los espectadores a una época en la que internet todavía no dominaba la vida cotidiana y los jóvenes convivían de una manera muy distinta a la actual.

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Además de mostrar referencias culturales de aquellos años, la producción abordó temas como la amistad, la búsqueda de identidad, la presión social y los problemas emocionales que enfrentan muchos adolescentes.

¿Qué podría pasar en Nadie Nos Va a Extrañar 2?

Hasta ahora, Amazon Prime Video no ha revelado detalles específicos sobre la trama de los nuevos episodios. Sin embargo, el final de la primera temporada dejó varios temas abiertos que podrían explorarse en la continuación.

La muerte de Memo fue uno de los momentos más impactantes de la serie y marcó profundamente a los demás integrantes del grupo. Por ello, muchos seguidores consideran que la segunda temporada podría centrarse en las consecuencias de este acontecimiento.

También existe expectativa sobre el futuro de Alex, Marifer, Dani y Tenoch, quienes deberán continuar adelante después de los acontecimientos que cambiaron para siempre su amistad.