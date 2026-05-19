Después de más de dos décadas al aire, Grey’s Anatomy sigue expandiendo su universo. ABC confirmó oficialmente el desarrollo de una nueva serie derivada del drama médico creado por Shonda Rhimes, aunque esta vez la historia dejará atrás Seattle y se trasladará a Texas.

La nueva producción, todavía sin título confirmado, formará parte de la temporada televisiva 2026-2027 y estará ambientada en un hospital rural ubicado en el oeste de Texas.

¿De qué podría tratar el spinoff de Grey’s Anatomy?

Según los primeros detalles revelados, el centro médico funcionará como uno de los últimos puntos de atención sanitaria antes de enormes zonas sin acceso cercano a servicios médicos.

El proyecto contará con la participación directa de Shonda Rhimes y Meg Marinis, actual showrunner de “Grey’s Anatomy”, quien además tiene una conexión personal con el nuevo escenario de la historia debido a sus raíces texanas.

A diferencia de otros derivados de la franquicia, esta nueva serie no girará alrededor de personajes principales ya establecidos dentro de “Grey’s Anatomy”.

La trama se centrará en médicos, enfermeros y trabajadores sanitarios que deberán enfrentar las dificultades de operar en un hospital rural dentro de una región donde el acceso a la salud puede convertirse literalmente en cuestión de vida o muerte.

Además, será la primera vez que una producción del universo de “Grey’s Anatomy” se aleje tanto de las grandes ciudades y de la costa oeste estadounidense.

Hasta ahora, la franquicia había mantenido escenarios urbanos como Seattle o Los Ángeles. El nuevo proyecto buscará mostrar otra realidad del sistema de salud en Estados Unidos.

Grey’s Anatomy tendrá nuevo spin-off: ¿Qué es lo que se sabe de la nueva serie? IG greysabc

Shonda Rhimes vuelve directamente al guion

Uno de los detalles que más llamó la atención entre los seguidores de la franquicia es el regreso más activo de Shonda Rhimes dentro del proyecto.

Aunque la creadora continúa ligada al universo de “Grey’s Anatomy” como productora, llevaba años sin involucrarse directamente en la escritura de episodios. Desde la temporada 11 no firmaba un capítulo de la serie original.

Ahora, Rhimes participará nuevamente como co-creadora, guionista y productora ejecutiva del spin-off.

La producción también contará con Ellen Pompeo como productora ejecutiva, además de Betsy Beers, colaboradora habitual de Shondaland.

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¿Cuántos spin-off tiene Grey’s Anatomy?

Con esta nueva producción, la franquicia alcanzará oficialmente su cuarto spin-off.

El primero fue “Private Practice”, estrenado en 2007 y protagonizado por Kate Walsh como Addison Montgomery.

Luego llegó “Station 19”, enfocada en bomberos de Seattle y conectada constantemente con la serie principal.

También existió “Grey’s Anatomy: B-Team”, un proyecto digital mucho más pequeño lanzado en 2018.

Ahora, ABC busca seguir fortaleciendo el universo de sus dramas más exitosos, algo que también ocurre con otras franquicias recientes de la cadena como “9-1-1” y “The Rookie”.