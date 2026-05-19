El ingrediente secreto de las ‘aguas locas’ de El Loco Valdés, ¿qué les echaba?

Las ‘aguas locas’ del comediante Manuel ‘El Loco’ Valdés existieron y eran muy populares, de acuerdo con su entrañable amigo, Alejandro Suárez, quien coincidió con él durante décadas en programas de comedia y teatro, convirtiéndose en una de las duplas humorísticas más recordadas de la televisión mexicana.

En una reciente plática en el programa ‘El minuto que cambio mi destino’, de Imagen Televisión, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, Alejandro Suárez reveló el secreto de las bebidas que tomaba 'El Loco’ Valdés.

Las ‘aguas locas’ de El Loco Valdés, ¿qué contenían?

Anécota de 'El Loco' Valdés. Cuartoscuro

De acuerdo con el actor, comediante y escritor mexicano Alejandro Suárez, es cierto que ‘El Loco’ Valdés hacía ‘aguas locas’ y reveló el ingrediente secreto que les echaba: vodka.

El Loco era el único que le ponía vodka a las aguas locas, pero con su dinero, pero los demás no, los demás sí tomaban, pero no le ponían nada”.

En este sentido, Gustavo Adolfo contó una anécdota de la penúltima vez que estuvo con Manuel Valdés.

La penúltima vez que vi a ‘Loquito’ me dijo: ‘es que yo quisiera una botella de Smirnoff’; y le digo: ‘oye Loco, perdóname, pero es que aquí no se puede tomar alcohol y me dijo ‘No hay botella, no hay Loco’; espérame, tuve que cruzarme a la tienda a comprarle la botella”, relató Infante.

Alejandro Suárez recordó que el ‘Loco’ Valdés hacía lo que quería y de ahí contó la anécdota de cómo fue que nació el apodo del comediante.

Origen del apodo de ‘El Loco’ Valdés

Anécota de 'El Loco' Valdés. Especial

Según Suárez, el apodo lo puso Luis de Llano entonces directivo de Televisa, quien se lo puso tras escuchar una anécdota de Valdés al llegar tarde a una cita:

¿Por qué llegas tarde? (preguntó Luis de Llano). (Valdés contestó) No, señor, no sabe lo que me pasó, iba yo por el Viaducto y me sale un dragón y me echa fuego. (Luis de Llano respondió) Está usted loco Valdés. De ahí se le quedó ‘El Loco’ Valdés”.

Suárez señaló que toda la gente que ha conocido, grandes artistas, son maravillosos porque lo trataron de una manera fantástica.

Dupla humorística

Manuel “El Loco” Valdés y Alejandro Suárez tuvieron una relación muy cercana tanto profesional como personal.

Coincidieron especialmente en programas como ‘Ensalada de Locos’, donde desarrollaron un estilo basado en improvisación, albures, humor absurdo y personajes extravagantes.

Alejandro Suárez ha contado en varias entrevistas que admiraba mucho la rapidez mental y espontaneidad de ‘El Loco’ Valdés, ya que muchas veces cambiaba los diálogos sobre la marcha y hacía reír incluso a sus propios compañeros en plena grabación.

Fuera de cámaras también mantuvieron amistad durante muchos años. Cuando Valdés enfermó de cáncer, Alejandro Suárez habló públicamente sobre el cariño que le tenía y el impacto que representó para la comedia mexicana.

Tras la muerte de ‘El Loco’ en 2020, Suárez lo recordó como uno de los comediantes más naturales y auténticos que conoció, además de considerarlo una figura clave del humor popular en México.

*mvg*