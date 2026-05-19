Así puedes bailar junto a Shakira en el Mundial 2026; lanzó convocatoria oficial | VIDEO

La emoción rumbo al Mundial 2026 no deja de aumentar y ahora Shakira volvió a colocarse en tendencia luego de anunciar una convocatoria para encontrar bailarines y apasionados a la música que formen parte del histórico show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo.

La colombiana, quien interpreta "Dai Dai", tema oficial del torneo, decidió involucrar directamente a sus fans tras el furor que provocaron las coreografías virales inspiradas en la canción. Desde hace semanas, TikTok e Instagram se han llenado de videos de seguidores, influencers y grupos de baile recreando pasos llenos de energía y creatividad.

Ahora, toda esa pasión podría convertirse en una oportunidad única, al compartir escenario con una de las artistas latinas más importantes del mundo durante la final del Mundial 2026.

Shakira quiere que sus fans formen parte del espectáculo

Fue a través de sus redes sociales donde Shakira confirmó que se encuentra observando las distintas coreografías creadas por sus seguidores y que algunas de ellas podrían llegar al escenario oficial del espectáculo de medio tiempo.

En un video dirigido a sus fans, la cantante explicó que busca convertir la emoción que ha despertado "Dai Dai" en un momento inolvidable dentro del evento deportivo más importante del planeta.

He estado viendo creaciones increíbles para Dai Dai y voy a necesitar bailarines para el espectáculo del medio tiempo, expresó la artista.

La noticia rápidamente se volvió viral y provocó una ola de entusiasmo entre sus seguidores, quienes comenzaron a compartir nuevas rutinas de baile con la esperanza de ser vistos por Shakira.

Shakira Reuters

Lo que más llamó la atención es que la convocatoria aparentemente no está dirigida únicamente a bailarines profesionales. Todo indica que la intérprete busca autenticidad y carisma, elementos que han caracterizado muchas de las coreografías que circulan en redes sociales.

¿Cómo participar para bailar con Shakira en la final del Mundial 2026?

La dinámica para participar es bastante sencilla, lo que ha permitido que miles de personas alrededor del mundo ya comiencen a sumarse al reto.

Los interesados únicamente deben:

Grabar un video bailando " Dai Dai ".

bailando " ". Compartirlo en redes sociales como TikTok o Instagram.

Etiquetar a Shakira para que pueda verlo.

Hasta el momento no se han dado a conocer reglas más específicas ni fechas límite oficiales, pero los fans ya comenzaron a inundar internet con coreografías originales que buscan captar la atención de Shakira.

La clave parece estar en mostrar creatividad y mucha actitud, características que han hecho viral a varias de las rutinas inspiradas en el tema oficial del Mundial.

Además, expertos en redes sociales consideran que esta convocatoria podría convertirse en uno de los challenges más grandes rumbo al Mundial 2026, especialmente por el alcance global de la artista colombiana.

"Dai Dai", la canción que ya domina redes sociales

Desde su lanzamiento, "Dai Dai" se ha convertido en uno de los temas más comentados por los aficionados al futbol y seguidores de Shakira.

La canción mezcla ritmos latinos, pop y una energía pensada para acompañar el ambiente mundialista. Como ha ocurrido anteriormente con otros himnos deportivos interpretados por la cantante, el sencillo rápidamente comenzó a generar tendencias en plataformas digitales.

Muchos fans incluso aseguran que el tema recuerda la esencia de éxitos mundialistas que marcaron generaciones, consolidando nuevamente a la colombiana como una de las voces más representativas de este tipo de eventos.

¿Cuándo y dónde será la final del Mundial 2026?

La final de la Copa del Mundo 2026 se celebrará el próximo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, recinto que durante el torneo será nombrado oficialmente como Estadio Nueva York Nueva Jersey.

El evento ya es considerado histórico debido a que será la primera vez que una final del Mundial 2026 contará con un espectáculo oficial de medio tiempo al estilo del Super Bowl.

Además de Shakira, también participarán Madonna y BTS, quienes encabezarán un show sin precedentes para la FIFA.

La producción estará a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, y además tendrá un enfoque benéfico junto a la organización Global Citizen.

La FIFA prepara un histórico show para el cierre del Mundial 2026 IG

Uno de los objetivos principales será recaudar 100 millones de dólares destinados al Fondo de Educación para Ciudadanos Globales, iniciativa impulsada en conjunto con la FIFA.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y, gracias a "Dai Dai", muchos seguidores no solo sueñan con asistir al torneo, sino también con bailar junto a una de las máximas estrellas de la música latina en el escenario más grande del futbol mundial.

AAAT*